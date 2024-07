Nur wenige Wochen vor seinem Tod legte DJ Tomcraft noch auf

Der berühmte Musikproduzent Thomas Brückner, der vor allem unter seinem Künstlernamen DJ Tomcraft bekannt war, ist am 15. Juli ganz plötzlich verstorben. Auf Instagram gedenken ihm nun seine Fans und Weggefährten – so auch WestBam (59), ebenfalls ein Vorreiter der elektronischen Musik in den 1990er-Jahren. "Unser guter Freund DJ Tomcraft ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Vor knapp zwei Wochen habe ich mit ihm zusammen auf Rügen gespielt", schreibt der Freund des Verstorbenen im Netz. Demnach habe Tomcraft nur wenige Wochen vor seinem Ableben noch am DJ-Pult gestanden.

An diesen Moment kann sich WestBam im Nachhinein noch ganz genau erinnern: "Er hatte ein großartiges Set zusammengestellt. Ich saß da und habe von Anfang bis Ende zugehört, was ich selten tue. Er klang großartig und unverkennbar nach ihm. Es könnte sein allerletztes Set gewesen sein." Weshalb sein DJ-Kollege verstorben ist, ist bisher unklar. Sein Weggefährte gibt in seinem Post jedoch Einblicke in die letzten Tage des Verstorbenen: "Ich habe vor drei Tagen mit ihm geplaudert und er sagte, dass er sich von einer Grippe erholt, aber er schien in guter Stimmung zu sein."

Tomcraft war seit den 1990er-Jahren ein angesehener DJ in der elektronischen Musikwelt. 1995 hatte der Produzent seine erste eigene Platte namens "This is No House" auf den Markt gebracht. Spätestens 2002, mit Erscheinen seines Hits "Loneliness" hatte er auch weltweit Bekanntheit erlangt. Insgesamt veröffentlichte er während seiner DJ-Karriere vier Alben. Jahrzehntelang legte er außerdem auf verschiedensten Veranstaltungen und auch Festivals auf. Seinen wohl größten Auftritt hatte er bei der Loveparade im Jahr 2003: Dort spielte er vor insgesamt 1,3 Millionen Menschen.

