Missbrauchsvorwurf: Rapper Lil Reese im Hotel festgenommen

Gegen den US-amerikanischen Rapper Lil Reese (31) werden derzeit schwerwiegende Anschuldigungen erhoben. Laut Berichten von TMZ soll es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem schlimmen Vorfall in einem Hotel in Los Angeles gekommen sein. Dem "Show Us Some"-Interpreten wird vorgeworfen, eine Frau im Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Um drei Uhr nachts sei das mutmaßliche Opfer zur Hotellobby geeilt, um die Polizei zu verständigen. Die Beamten trafen wohl sofort am Tatort ein und verhafteten den Musiker wegen des Verdachts auf sexuelle Nötigung und Vergewaltigung.

Ein weiterer US-amerikanischer Rapper, Boosie Badazz , war zufällig zu dem Zeitpunkt der Verhaftung vor dem Hotel. Auf X berichtete er live von den Geschehnissen. "Ich bin bei einem Hotel in Downtown. Sie haben Lil Reese gerade ins Gefängnis gebracht. Er kam in Handschellen vor die Tür. Wenn einer von Lil Reeses Leuten das hier sieht: Ihr müsst nach ihm sehen", erklärt der Musiker in einem Video im Netz. Offenbar findet sein Aufruf Gehör. Laut Angaben der US-amerikanischen Zeitung sei der Beschuldigte später gegen eine Kaution von knapp 92.000 Euro freigelassen worden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper Erfahrungen mit der Polizei macht. In der Vergangenheit fiel Lil Reese schon öfter durch kriminelle Machenschaften negativ auf. Bereits zweimal wurde der "Distance"-Interpret sogar schon angeschossen. Im November 2019 hatte der 31-Jährige nach einem Schuss in den Hals ums Überleben gekämpft. Nur 18 Monate später war er erneut Teil einer Schießerei. Diesmal erlitt er einen Streifschuss am Auge, war aber nicht in Lebensgefahr.

Instagram / reesemoney300 Lil Reese, US-amerikanischer Rapper

Instagram / reesemoney300 Lil Reese im Februar 2021

