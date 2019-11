Schockierende Nachrichten für die US-Rap-Szene! Musiker Lil Reese konnte in der Vergangenheit bereits durch die Mitwirkung an Musikproduktionen wie Chief Keefs "I Don't Like" glänzen und weckte dadurch zuletzt das Interesse des Produzenten No I.D., der durch die Zusammenarbeit mit Erfolgs-Rapper wie Kanye West (42) bekannt ist. Jetzt versetzt der Nachwuchs-Musiker seine Fans allerdings in große Sorgen: Lil Reese wurde am Montag angeschossen.

Wie TMZ jetzt berichtet, soll der Rapper unweit von Chicago verwundet in einem Auto aufgefunden worden sein. Offenbar trug Lil Reese bei dem Angriff eine schwere Schussverletzung im Nackenbereich davon. Nachdem Einsatzkräfte den Schwerverletzten gefunden hatten, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Laut Berichten der Polizei sei der Zustand des 25-Jährigen derzeit kritisch. Nähere Informationen zu den Hintergründen der Tat oder mögliche Verdächtige gibt es derzeit offenbar noch nicht.

In der Vergangenheit sorgte Lil des Öfteren für Schlagzeilen, weil er in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen ist. Im Mai 2010 wurde er für mehrere Einbrüche schuldig gesprochen und auf zwei Jahre Bewährung verurteilt. Drei Jahre später wurde er im Besitz von Cannabis von der Polizei festgenommen.

Instagram / reesemoney300 Rapper Lil Reese

Instagram / reesemoney300 Musiker Lil Reese

Instagram / reesemoney300 Lil Reese, Rapper

