"Intensive Geburt": So geht es Adelina und Mola Adebisi!

Adelina Zilai und Mola Adebisi (51) können endlich ihren Nachwuchs in den Armen halten! Vor wenigen Stunden erblickte der erste Sohn der Theologiestudentin und des Moderators das Licht der Welt. Wie sich die frischgebackenen Eltern so kurz nach der Entbindung fühlen, verraten sie nun im exklusiven Promiflash-Interview. "Mir geht es dementsprechend gut. Es war eine intensive Geburt, die ich noch nicht realisiert habe. Es kommen so viele Emotionen hoch und diese unfassbare Liebe, die man fühlt, kann man einfach nicht in Worte fassen", meint Adelina. Der stolze Papa, der bei der Geburt dabei war, ist auch noch ganz geflasht: "Ich bin überwältigt, aber um mich geht es nicht. Es geht nur um den Kleinen und um Adelina, die Unfassbares im Kreißsaal geleistet hat."

Und wie geht es ihrem neuen Familienmitglied? "Babyboy geht es super, dank Adelinas extremen Einsatz und der guten Arbeit der Ärzte und Hebammen im Kreißsaal", erklärt der 51-Jährige. Bald geht es für die drei nach Hause – dort genießen Adelina und Mola dann erst einmal die Kennenlernzeit mit ihrem Sohn: "Wir freuen uns auf diesen komplett neuen Lebensabschnitt. Als Eltern ändert sich die komplette Lebensansicht."

Der ehemalige VIVA-Star und seine Partnerin sind seit rund vier Jahren ein Paar und nahmen bereits zusammen am Sommerhaus der Stars teil. Zusammen haben sich die beiden ein Haus in den Niederlanden gekauft, wo sie seit einiger Zeit fest wohnen. Im vergangenen Jahr haben sich die beiden verlobt. Das Jawort gaben sich die Turteltauben dann im Februar in Las Vegas. Trauzeuge war Molas bester Freund Oliver Pocher (46).

Instagram / mola_adebisi Mola Adebisi und Adelina Zilai mit ihrem Baby

Instagram / adelinazilai Mola Adebisi und Adelina Zilai

