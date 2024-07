Kinder allein zu Hause: Rapper Blxst teilt Einbruchsvideo

Blxst teilt eine beängstigende Situation mit seinen Fans. Vergangene Woche drangen Diebe in das Haus des Rappers ein – zur selben Zeit waren nur seine beiden kleinen Kinder und die Nanny zu Hause. Das Video, das den Einbruch zeigt, veröffentlicht Blxst jetzt bei Instagram. Darauf sind die vermummten Diebe zu sehen, die durch die Terrassentür in sein Haus einsteigen. "Das Maß an Kraft, das es braucht, um nicht auszubrechen [...]. Stellt euch vor, ich bin am anderen Ende des Landes, weit weg von meiner Familie, auf einem der Höhepunkte meiner Karriere, und werde um 4 Uhr morgens durch einen FaceTime-Anruf meines Sohnes geweckt, in dem er sagt: 'Ich glaube, die bösen Jungs sind im Haus'", schildert der Musiker die Situation.

"Worte können die Frustration und die Leere in meinem Herzen und meiner Seele nicht ausdrücken, nicht in der Lage zu sein, meine Jungs zu beschützen", führt Blxst seine Emotionen weiter aus. Seiner Familie sei aber nichts passiert – seinen Söhnen gehe es gut. Die Aufnahmen hielten fest, dass das Kindermädchen sich den Einbrechern in den Weg stellte und die Polizei rief. Wie ein Sprecher des Los Angeles Police Department NBC mitteilte, seien die Täter geflohen, als die Beamten eintrafen. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas entwendet werden konnte.

Blxst, der mit richtigem Namen Matthew Dean Burdette heißt, feierte 2020 seinen großen Durchbruch. Im September des Jahres veröffentlichte er seine erste EP "No Love Lost". Vor allem die Single "Chosen" eroberte die Charts – dafür kollaborierte er unter anderem mit Tyga (34). Musik und besonders Hip-Hop sollen aber schon seit seiner Jugend eine seiner großen Leidenschaften gewesen sein – der 31-Jährige begann direkt nach der Highschool an seiner Karriere als Rapper zu feilen. Zu seinen Einflüssen sollen unter anderem Kanye West (47) und Pharrell Williams (51) gehören.

Getty Images Blxst beim Blavity House Party Music Festival im Juni 2024

Getty Images Blxst bei den Grammys 2023

