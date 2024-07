Tour-Unterbrechung: Rocker Slash trauert um Stieftochter (†)

Slash (58) muss einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften: Seine geliebte Stieftochter Lucy-Bleu ist tot. Die traurigen Nachrichten macht der ehemalige Guns N' Roses-Gitarrist in einem Statement auf Instagram öffentlich. "Lucy-Bleu Knight (6. Dezember 1998) [...] ist am 19. Juli 2024 in Los Angeles, Kalifornien, friedlich verstorben", trauert der Musiker und fügt hinzu: "Lucy-Bleu war eine unglaublich talentierte Künstlerin, eine leidenschaftliche Träumerin und eine charmante, liebenswerte, süße Seele."

Bereits vor der Bekanntgabe des Todesfalles sagte der 58-Jährige vier Termine seiner Solo-S.E.R.P.E.N.T.-Tour ab und begründete dies mit "unvorhergesehenen Umständen". In einer offiziellen Stellungnahme im Netz hieß es: "Wir lieben unsere Fans und entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind." Am 28. Juli 2024 soll die Tournee in Toronto auf der Budweiser Stage fortgesetzt werden.

Slash wurde vor allem als Mitglied der Rockband Guns N' Roses bekannt. 1996 verließ er die Gruppe. Berichten zufolge soll es zwischen ihm und Frontmann Axl Rose (62) immer wieder zu Spannungen gekommen sein. Trotz seines Ausstiegs konnte er in den Folgejahren große Erfolge feiern: 2012 erhielt er beispielsweise einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Instagram / lulubleuu Lucy-Bleu Knight im Juni 2023

Getty Images Die Guns' N Roses-Musiker Matt Sorum, Steven Adler, Duff McKagan und Slash

