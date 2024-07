Schauspielerin Roberta Taylor stirbt im Alter von 76 Jahren

Die Fernsehwelt trauert um einen einst so hellen Stern: Wie unter anderem Mirror bestätigt, ist Roberta Taylor am 6. Juli gestorben. Laut dem Newsportal habe die Schauspielerin schon länger mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Unter anderem litt die gebürtige Britin an einem Emphysem – eine Lungenkrankheit, die die Lungenbläschen schädigt und zu Kurzatmigkeit führt. Nach einem Sturz soll sich ihr Zustand rapide verschlechtert haben. Daraufhin stellten die Ärzte eine Lungenentzündung fest, die sie nicht überwinden konnte. Roberta wurde 76 Jahre alt und hinterlässt ihren Ehemann Peter Guinness, ihren Sohn Elliott, eine Enkelin und zwei Stiefbrüder.

Die Anteilnahme ist immens. Viele Fans trauern um die verstorbene 76-Jährige und nehmen auf der Plattform X Abschied von ihr. "Gina Gold war eine meiner Lieblingsfiguren im Fernsehen, als ich aufgewachsen bin, und ich denke immer noch an ihre Sprüche, die für die nötige Erheiterung in manch schwerer Folge sorgten" oder "Ruhe in Frieden. Roberta war eine der besten Schauspielerinnen, die dieses Land je gesehen hat", lauten nur zwei der trauernden Nachrichten von Fans.

1979 feierte Roberta ihr Schauspieldebüt in einer Folge der Fernsehserie "Crown Court". In den Folgejahren war sie hauptsächlich im Theater in Glasgow tätig. Ende der Neunziger ergatterte die Britin die Rolle der Irene in der BBC-Serie "EastEnders". Einem breiteren Publikum wurde Roberta schließlich durch ihr Mitwirken in der Krimiserie "The Bill" bekannt, in der sie die Inspektorin Gina Gold verkörperte.

Getty Images Roberta Taylor im Jahr 2006

Getty Images Roberta Taylor in "The Bill"

