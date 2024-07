Tierquälerei: Olympia-Star Charlotte Dujardin ist gesperrt!

Für Charlotte Dujardin (39) endet ihre Olympiareise, bevor sie beginnt. Die dreifache Goldmedaillengewinnerin wird beschuldigt, ein Pferd im Training misshandelt zu haben. Sie soll das Tier während einer Privatstunde 24 Mal in einer Minute ausgepeitscht haben. Von dem Vorfall existiere laut The Guardian sogar ein Video. Für den internationalen Reiterverband ist dies Beweis genug, die Dressurreiterin für sechs Monate zu sperren, wodurch auch ihre Olympiateilnahme ins Wasser fällt. Auf Instagram entschuldigt sich die Britin nun und nennt ihre Handlung eine "Fehlentscheidung".

Die Sperre könne die fünffache Europameisterin nachvollziehen. "Was passiert ist, war völlig untypisch und spiegelt nicht wider, wie ich meine Pferde trainiere oder meine Schüler unterrichte. Ich schäme mich zutiefst und hätte in diesem Moment ein besseres Beispiel geben müssen", offenbart Charlotte in ihrem Post. Besonders bei ihren Kollegen des britischen Teams für Olympia, ihren Fans und ihren Sponsoren bittet sie um Entschuldigung. Mit den laufenden Ermittlungen wolle sie vollends kooperieren, weshalb sie sich in der Öffentlichkeit nicht weiter äußern werde.

Die traurigen Erkenntnisse um die 39-Jährige könnten für ihre Konkurrentinnen ein Vorteil sein. Jessica von Bredow-Werndl (38) tritt in Paris für das deutsche Team an und darf sich Hoffnungen auf den Titel machen. Auf Social Media zeigte die zweifache Mama kürzlich einen Einblick in ihr Trainingsgelände in Frankreich. Dazu schrieb sie: "Die Stimmung ist super, alle Pferde sind sehr gut drauf. Wir sind hier wirklich ganz toll umsorgt und genießen die Ruhe vor dem Sturm."

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Dujardin, Dressurreiterin

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_von_bredow_werndl Jessica von Bredow-Werndl, Profireiterin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr die Sperre für Charlotte angemessen? Ja. So ein Verhalten geht gar nicht. Nein. Ich finde das übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de