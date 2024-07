Olympia-Rausschmiss: Das sagt Charlotte Dujardins Verlobter!

Charlotte Dujardin (39) hatte gute Chancen auf eine Goldmedaille in Paris. Doch die Dressurreiterin wurde kurz vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele von der Sportveranstaltung suspendiert, weil sie ein Pferd misshandelt haben soll. Ihr Verlobter erklärt nun im Gespräch mit Daily Mail, dass das Paar den Rauswurf nicht bekämpfen werde. "Wir können nur abwarten und sehen, was passiert", kommentiert Dean Wyatt Golding die Lage und fügt hinzu: "Ich kann nichts über Charlottes Aussage hinaus sagen." Der Unternehmer sei von den Anschuldigungen komplett überrascht worden.

Außerdem wisse er nicht, wie das Video, das die angebliche Tat seiner Liebsten beweisen soll, an die Öffentlichkeit geraten konnte. In dem Clip, der der Tageszeitung vorliegt, sieht man, wie Charlotte einem Pferd in einer Reitstunde 24 Peitschenhiebe innerhalb von einer Minute zufügt. Der Anwalt eines anonymen Whistleblowers machte die Aufnahme publik. Als Reaktion auf dieses Verhalten wurde die dreifache Olympiasiegerin vom internationalen Reitverband für sechs Monate gesperrt, wodurch sie auch die Spiele in Paris verpassen wird.

Die Sportlerin zeigte auf Instagram Reue und schrieb: "Was passiert ist, war völlig untypisch und spiegelt nicht wider, wie ich meine Pferde trainiere oder meine Schüler unterrichte. Ich schäme mich zutiefst und hätte in diesem Moment ein besseres Beispiel geben müssen." Ihre "Fehlentscheidung" tue ihr leid und sie entschuldige sich besonders bei ihren Kollegen im britischen Olympia-Team sowie bei den Fans und Sponsoren. Zudem verstehe sie die Notwendigkeit einer Untersuchung und wolle mit allen Ermittlungen kooperieren.

Getty Images Charlotte Dujardin, Dressurreiterin

Getty Images Charlotte Dujardin, Olympiasiegerin

