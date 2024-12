Nach Tierquälerei: Das ist die Strafe für Charlotte Dujardin

Charlotte Dujardin (39), die britische Dressur-Olympiasiegerin, wurde wegen Tierquälerei für insgesamt ein Jahr vom Internationalen Reitsportverband (FEI) gesperrt, wie dieser auf seiner offiziellen Website verkündete. In einem vor etwa vier Jahren aufgenommenen Video ist zu sehen, wie die 39-Jährige ein Pferd während eines Trainings mehr als 24 Mal in einer Minute mit einer langen Peitsche schlägt. Nachdem der Vorfall öffentlich gemacht wurde, gab Charlotte zu, dass sie die Person auf dem Video ist und ihr Verhalten unangemessen war. Daraufhin wurde sie bereits ab dem 23. Juli suspendiert, wodurch sie auch nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen konnte.

Zusätzlich zur Sperre wurde Charlotte mit einer Geldstrafe von umgerechnet 10.700 Euro belegt, wie der Verband mitteilte. Ein niederländischer Anwalt hatte den Vorfall im Auftrag einer unbekannten Klientin ans Licht gebracht. Die FEI erklärte, dass die Dauer der vorläufigen Sperre angerechnet wird, sodass Charlotte Ende Juli nächsten Jahres wieder an Wettkämpfen teilnehmen darf. Bis dahin ist es ihr untersagt, an internationalen und nationalen Wettbewerben, Trainings und Veranstaltungen teilzunehmen.

Charlotte ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Pferdesportszene, die mit ihrem Pferd Valegro große Erfolge gefeiert hat. Sie gewann unter anderem Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro. Ihr Aufstieg zur Weltspitze machte sie zu einer Vorreiterin im Dressursport und zu einer Inspiration für viele Nachwuchsreiter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Dujardin, Dressurreiterin

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Dujardin, Olympiasiegerin

Anzeige Anzeige

Anzeige