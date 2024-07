Nach Olympia: Tennis-Star Angelique Kerber beendet Karriere!

Angelique Kerber (36) gibt eine große Entscheidung bekannt! Die deutsche Tennisspielerin wird bei den Olympischen Sommerspielen in Paris ein letztes Mal den Tennisschläger schwingen – danach ist für sie nämlich Schluss! "Bevor die Olympischen Spiele beginnen, kann ich schon sagen, dass ich Paris 2024 nie vergessen werde, denn es wird mein letztes professionelles Turnier als Tennisspielerin sein", verkündet die Athletin nun auf Instagram.

Dieser Schritt ist Angelique allerdings alles andere als leicht gefallen, wie sie in ihrem Statement deutlich macht. "Und obwohl das vielleicht die richtige Entscheidung ist, wird es sich nie so anfühlen. Ganz einfach, weil ich den Sport von ganzem Herzen liebe und dankbar bin für die Erinnerungen und Möglichkeiten, die er mir gegeben hat", erklärt sie weiter. Im Laufe ihrer Karriere, die sie 2003 begann, konnte die gebürtige Bremerin drei Grand-Slam-Turniere gewinnen. Im Jahr 2016 gewann sie die Australian Open sowie die US Open. Zwei Jahre später gelang es ihr sogar bei Wimbledon, sich gegen alle ihre Gegnerinnen durchzusetzen.

Im vergangenen Jahr rückte der Sport für Angelique aber deutlich in den Hintergrund – und das aus einem süßen Grund: Im Februar wurde sie nämlich erstmals Mutter. Sie begrüßte eine kleine Tochter auf der Welt. Und wie sehr sie in ihrer Rolle als Mama aufgeht, machte sie im Sommer des vergangenen Jahres gegenüber Bild deutlich: "Mutter sein ist einfach das allerschönste Gefühl."

Anzeige Anzeige

Michael Steele/Getty Images Angelique Kerbe und Serena Williams

Anzeige Anzeige

Instagram / angie.kerber Angelique Kerber und ihr Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Angelique Kerbers Entscheidung, ihre Karriere zu beenden? Schade, aber verständlich! Völlig okay, sie hat genug erreicht – jetzt kann sie sich voll auf ihre Tochter konzentrieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de