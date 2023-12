Baby-Pause: Angelique Kerber verliert bei Tennis-Comeback

Sie ist wieder zurück! Angelique Kerber (35) gewann bereits die ganz großen Turniere wie Wimbledon und die Australian Open. Im Sommer 2022 folgten dann schöne Nachrichten aus ihrem Privatleben – die Tennisspielerin verkündete ihre Schwangerschaft. Im Februar war es so weit und ihre Tochter erblickte das Licht der Welt. Nach einer 18-monatigen Baby-Pause ist sie wieder zurück: Bei ihrem Comeback musste Angelique allerdings eine Niederlage einstecken.

Wie Bild berichtet, verlor sie beim United Cup in Sydney gegen Jasmine Paolini. Angelique musste sich in zwei Sätzen mit 4:6 und 5:7 geschlagen geben. Besonders bitter: Die 35-Jährige lag im ersten Satz mit 3:1 vorn. Doch ihre italienische Gegnerin kämpfte sich zurück und dominierte fortan die Partie. Angeliques Kollegin Laura Siegemund (35) ist dennoch stolz auf ihre Leistung: "Ich bin beeindruckt. Ich weiß, wie es ist, nach langer Pause zurückzukehren."

Ihre Leidenschaft für den Sport möchte sie an ihren Nachwuchs weitergeben. Das verriet Angelique in einem Interview mit Courage. "Erst mal muss sie laufen lernen, und dann können wir weiterreden. Aber natürlich wäre es schön, wenn sie später auch Freude am Tennis hat", erklärte Angelique.

Getty Images Angelique Kerber und ihre Gegnerin Jasmine Paolini beim United Cup

Getty Images Angelique Kerber und Laura Siegemund beim United Cup

Instagram / angie.kerber Angelique Kerber mit ihrer Tochter

