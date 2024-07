"Starke Kämpfer": Clea-Lacy Juhns Babys sind auf der Welt!

Es sind wunderbare Neuigkeiten: Clea-Lacy Juhn (33) kann endlich ihre beiden Babys in den Armen halten! Die einstige Der Bachelor-Gewinnerin verkündet die Geburt ihrer Zwillinge vor wenigen Minuten mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Auf dem Foto liegt Clea-Lacy in einem Krankenhausbett, ihre beiden Kinder liegen auf der Brust der frischgebackenen Mama. Ihr Mann Hasim küsst sie liebevoll auf die Stirn. Zu dem Schnappschuss schreibt sie: "Am 26. Juli gegen 01:51 Uhr und 01:54 Uhr stand für uns die Welt kurz still. Unsere beiden starken Kämpfer haben in dieser Nacht das Licht der Welt erblickt. Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen. Beide sind wohlauf und es geht ihnen super."

Clea-Lacy könnte momentan nicht glücklicher sein! Sie und Hasim seien "überschüttet von Liebe und Glück" und unendlich dankbar für den Familienzuwachs, auf den die beiden so lange gewartet haben. Unter ihrem Beitrag sammeln sich bereits einige Glückwünsche. Unter anderem auch von dem einen oder anderen bekannten Gesicht! "Bestes Geburtsdatum haben die Jungs sich ausgesucht. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt habt ihr es endlich geschafft. Die Jungs machen ihrem Sternzeichen jetzt schon alle Ehre. Genauso wie die Mama", kommentiert Influencerin Citamaass (37).

Für Clea-Lacy war die Schwangerschaft nicht immer ganz einfach. Die Influencerin musste einige Wochen im Krankenhaus verbringen und sich sogar einer Operation unterziehen. Grund dafür: Bei den ungeborenen Babys wurde das fetofetale Transfusionssyndrom diagnostiziert. Bei dieser Erkrankung ist die Blutversorgung unter den Zwillingen nicht gleichmäßig verteilt. Hinzu kam ein Fruchtblasenprolaps, weshalb Clea-Lacy strikte Bettruhe einhalten musste. Nun kann die 33-Jährige aber endlich aufatmen und ihr Babyglück genießen.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Mann Hasim

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy, 2024

