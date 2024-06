Bettruhe: Clea-Lacy Juhn fühlt sich im Krankenhaus einsam

Clea-Lacy Juhn (33) befindet sich seit einigen Wochen im Krankenhaus, nachdem bei ihren ungeborenen Babys das fetofetale Transfusionssyndrom diagnostiziert wurde – eine Komplikation, bei der die Blutversorgung zwischen den Zwillingen ungleichmäßig verteilt ist. Die schwangere Influencerin musste sich bereits einer Operation unterziehen und hat zudem einen Fruchtblasenprolaps, weshalb sie strenge Bettruhe einhalten muss. In dieser schwierigen Situation fühlt sich Clea-Lacy zunehmend allein und teilt ihre Sorgen mit ihren Followern in einer Instagram-Fragerunde: "Ich fühle mich sehr einsam! Es wird aktuell auch immer schlimmer. Die ersten Wochen habe ich irgendwie rumbekommen. Da ging es mental noch ganz gut, aber aktuell nagt es sehr an mir."

Neben der medizinischen Herausforderung spielt die Isolation eine große Rolle in Clea-Lacys derzeitiger Situation. Die Influencerin fühlt sich immer mehr von der Außenwelt abgeschnitten. "Man muss sich vorstellen, dass ich seit 4,5 Wochen in einem Bett liege, mit Ängsten und Sorgen und darauf angewiesen bin, Besuch zu bekommen, um etwas Ablenkung zu haben. Man hat das Gefühl, dass man von der Außenwelt vergessen wird", beschreibt die 33-Jährige. Sie blickt aber trotzdem positiv in die Zukunft und freut sich total auf ihre Babys: "In ein paar Wochen gehen wir nach Hause, vollgepackt mit Glück und Liebe. Und dann hole ich die Zeit auf eine andere Art und Weise nach und mache es uns zu Hause richtig schön."

Inmitten dieser ohnehin schon schwierigen Situation hat Clea-Lacy auch in ihrem Liebesleben zu kämpfen. Vor wenigen Monaten trennte sie sich von ihrem Ehemann Hasim, mit dem sie die Zwillinge erwartet. Doch kürzlich kamen Gerüchte über eine mögliche Versöhnung auf. Erst vor zwei Tagen wurde darüber berichtet, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben könnten. Auf der Social-Media-Plattform teilte die werdende Mama Fotos von einem Schwangerschafts-Shooting, bei dem sie innig mit Hasim posiert: Auf einem der Schnappschüsse hält er liebevoll ihren Babybauch und scheint ihr einen Kuss auf die Wange zu geben. Mittlerweile sind die Fotos aber wieder von Clea-Lacys Profil verschwunden.

Die Spekulationen über ein Liebescomeback haben sich in den vergangenen Wochen immer weiter verdichtet. Fans bemerkten unter anderem, dass die Beauty ihren Ehering wieder trägt und ihren Geburtstag gemeinsam mit Hasim feierte. Ein Follower kommentierte im Netz: "Clea ist mit ihrem Ehemann im Urlaub. Sie trägt den Verlobungsring und den Ehering wieder. Beide folgen sich [auf Instagram]." Diese Zeichen könnten darauf hindeuten, dass sich das Paar in dieser schweren Zeit wieder nähergekommen ist. Die baldige Zwillingsmutter äußerte sich bisher aber nicht selbst zu den Spekulationen.

Clea-Lacy erlangte durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Der Bachelor Bekanntheit, bei der sie die finale Rosenvergabe des Bachelors Sebastian Pannek (37) für sich entschied. Mit dem Rosenkavalier fand sie jedoch nicht ihr Liebesglück. Doch seitdem läuft es karrieretechnisch super bei ihr: Sie hat sich eine beachtliche Fangemeinde auf Social Media aufgebaut und lässt ihre Follower regelmäßig an ihrem Leben teilhaben.

