Drew Sidoras Kinder schenken ihr während der Scheidung Kraft

Drew Sidoras Kinder unterstützen sie während der Scheidung. Vergangenes Jahr trennten sich die "Real Housewives of Atlanta"-Bekanntheit und ihr Ehemann Ralph Pittman nach acht gemeinsamen Ehejahren. Im People-Interview verrät die TV-Persönlichkeit nun, dass ihre zwei Kinder ihr während dieser schweren Zeit Kraft spenden: "Ich weiß, dass es auch für sie nicht einfach war, aber sie geben mir so viel Liebe und ich denke, sie machen einen tollen Job, um mit den Veränderungen umzugehen." Der Umgang ihres Nachwuchses mit der schwierigen Situation habe Drew geholfen, ihre eigenen Emotionen zu verarbeiten. "Ihre Unverwüstlichkeit hat mir Kraft gegeben", betont sie.

Doch nicht nur auf ihre Kinder kann sich die US-Amerikanerin in diesen schweren Zeiten verlassen – auch weitere Familienmitglieder waren sofort an Ort und Stelle: "Meine Schwester, meine Schwägerin und mein Cousin sind gekommen, um für mich da zu sein und mir mit den Kindern zu helfen. Meine Mutter ist hin und her gefahren und hat die Kinder mit nach Chicago genommen, wann immer es nötig war", schwärmt die Schauspielerin von ihren Liebsten und ergänzt: "Sie waren mein Fels in der Brandung."

Im Finale der 15. Staffel von "Real Housewives of Atlanta" sprach Drew erstmals über die Hintergründe der Trennung. "Ich habe in der Ehe meine Stimme verloren und ich habe Dinge zugelassen, die keine Frau jemals zulassen sollte", berichtete sie unter Tränen. Ihr Gatte Ralph war während der Ehe nämlich nicht treu: "Ich habe zugelassen, dass er unangemessene Beziehungen zu Frauen hatte."

Getty Images Ralph Pittman und Drew Sidora im September 2022

Getty Images Drew Sidora im August 2022

