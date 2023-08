"Real Housewives"-Star Drew Sidora lässt sich scheiden!

Drew Sidora verabschiedet sich vom Eheleben. Die Schauspielerin erlangte durch Filme wie "Step Up" Bekanntheit. In der beliebten Reality-TV-Show Real Housewives Of Atlanta gewährt sie zudem seit einigen Jahren Einblicke in ihr Leben als Ehefrau und Mutter. Seit Anfang Februar ist Drew jedoch getrennt – sie und ihr Mann Ralph Pittman lassen sich scheiden. Nun spricht sie erstmals über die Trennung.

Im Finale der 15. Staffel von "Real Housewives Of Atlanta" nimmt Drew allen Mut zusammen und berichtet, wie es zu der Trennung von ihrem Noch-Ehemann kam. "Ich habe in der Ehe meine Stimme verloren und ich habe Dinge zugelassen, die keine Frau jemals zulassen sollte", erklärt die 38-Jährige unter Tränen. Neun Jahre waren sie und Ralph verheiratet gewesen – zudem begrüßten sie mit Sohn Machai und Tochter Aniya zwei gemeinsame Kids auf der Welt. Dennoch sei ihr Gatte ihr nicht treu gewesen. "Ich habe zugelassen, dass er unangemessene Beziehungen zu Frauen hatte", verrät Drew weiter.

Bereits im Februar hatte Drew die Scheidungspapiere eingereicht. An dem Liebes-Aus habe sie noch immer zu knabbern – doch vor ihren Sprösslingen wolle sie sich nichts anmerken lassen. "Meine Kinder halten mich auf Trab und ich finde, dass ich wirklich stark für sie sein muss", hatte die Sängerin bereits im Juni People erzählt.

Getty Images Ralph Pittman und Drew Sidora im September 2022

Getty Images Drew Sidora, Schauspielerin

Getty Images Drew Sidora, TV-Bekanntheit

