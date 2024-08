Stolze Mama: Hope Angel Silvia Wollny macht erste Schritte

Im Hause Wollny gibt es einen Grund zum Feiern: Hope Angel Silvia Wollny (1) hat ihre ersten Schritte gemacht. Diesen Meilenstein hält Mama Sarafina Wollny (29) ganz fleißig in Form eines Videos fest und teilt dieses mit ihrer Community auf Instagram. Das kleine Mädchen läuft zwischen Mama und Papa Peter Wollny (31) immer wieder hin und her – die Freude steht ihr dabei ins Gesicht geschrieben. Die dreifachen Eltern könnten stolzer nicht sein. "So unglaublich stolz. Wie süß ist das bitte, wie sie sich freut", kommentiert Sarafina den süßen Clip.

Auch die Wollny-Fans sind ganz entzückt von dem niedlichen Video. Ihre Begeisterung können sie in der Kommentarspalte kaum zurückhalten. "Egal, wie viele Kinder man hat – dieser magische Moment ist immer so wunderschön. Toll gemacht", "Ein toller Moment. Man kann richtig sehen, wie stolz die kleine Maus ist" und "Das macht die Maus aber super", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Viele Nutzer drücken ihre Freude auch in Form von roten Herzchen-Emojis aus und lassen Sarafina und Peter damit wissen: Ihr könnt superstolz auf eure kleine Hope sein!

Am 23. Juli gab es noch einen weiteren Meilenstein zu feiern: Hope wurde ein Jahr alt. Anlässlich dieses besonderen Tages widmete Sarafina ihrem Nesthäkchen rührende Zeilen auf derselben Social-Media-Plattform. "Mama, Papa und auch deine Brüder sind unglaublich stolz auf dich. Vom ersten Moment an hast du uns verzaubert. Hope, wir wünschen dir alles, alles Liebe und Gute zu deinem ersten Geburtstag. Wir lieben dich, Prinzessin", schrieb sie unter anderem zu einer Reihe von niedlichen Schnappschüssen. Die Jüngste im Bunde wächst neben Mama und Papa auch noch mit ihren zwei großen Brüdern Emory (3) und Casey (3) auf. Sarafina und Peter gehen bereits seit rund 14 Jahren gemeinsam durchs Leben, seit 2019 sogar als Eheleute. Die 29-Jährige ist die Älteste von Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) und hat zehn weitere Geschwister.

Instagram / sarafina_wollny Hope Angel Silvia Wollny im August 2024

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny mit ihren drei Kindern im Mai 2024

