Sarafina Wollny macht ihren Kindern süße Liebeserklärung

Mit ihrer eigenen Reality-Show wurden sie als Großfamilie berühmt: Die Wollnys. Nun hat Sarafina Wollny (30) für einen besonders emotionalen Moment gesorgt. Gemeinsam mit ihrem Partner Peter richtete sie auf Instagram liebevolle Worte an ihre drei Kinder. Am Mittwoch teilte Sarafina eine Collage mit Familienfotos und brachte damit ihre Gefühle zum Ausdruck. "Mein Leben. Jedes Lächeln von euch macht unseren Tag heller. Ihr macht uns komplett – wir lieben euch mehr, als Worte je sagen könnten. Wir sind so stolz auf euch", schrieb sie in die Bildunterschrift. Die Wollny-Mama betonte, wie sehr sie die Zeit mit ihrer Familie schätze: Sie betrachte ihre Kinder als das größte Geschenk.

Die frisch gepostete Fotocollage zeigt die Wollnys in vertrauten, fröhlichen Momenten: mal lachend, mal kuschelnd, immer gemeinsam. Sarafina will mit ihrer Botschaft offenbar nicht nur ihre Angehörigen glücklich machen, sondern auch ihren Followern einen Einblick ins private Glück geben. Immer wieder nimmt die stolze Dreifach-Mama ihre Community auf Instagram mit durch ihren turbulenten Familienalltag, in dem auch Mutter Silvia Wollny (60) eine tragende Rolle spielt, und hält ihre Fans regelmäßig mit Einblicken ins Leben mit Kindern auf dem Laufenden.

Ihre Liebeserklärung an den Nachwuchs ist kein Einzelfall – Sarafina ist bekannt dafür, offen und herzlich über ihre Familie zu sprechen. Sie und ihr Mann Peter gehen gemeinsam durch dick und dünn und meistern ihr Leben mit viel Humor und Zusammenhalt. Immer wieder betonen beide, wie wichtig ihnen Ehrlichkeit und Nähe in ihrer Familie sind. Hinter den Kulissen sorgt Sarafina mit kleinen Gesten, gemeinsamer Zeit und viel Liebe dafür, dass die ganze Familie als Einheit zusammenwächst. Für ihre Fans ist Sarafina längst zu einer Vorbild-Mama geworden, die zeigt, wie viel Herz im Familienglück stecken kann.

Instagram / sarafina_wollny, RTLZWEI Collage: Sarafina und Silvia Wollny

RTLZWEI Sarafina Wollny, "Die Wollnys"-Star

