Sarafina Wollny und Peter strahlen auf Loredanas Hochzeit

Am Donnerstag gaben Loredana Wollny (21) und ihr Partner Servet sich endlich das Jawort. Natürlich war der ganze Wollny-Clan mit dabei. Auch Schwester Sarafina (30) und ihr Peter (32) durften nicht fehlen. Bei Instagram zeigt das Paar, wie sehr sie sich und die drei gemeinsamen Kinder für das besondere Event herausgeputzt haben. Sarafina und Töchterchen Hope Angel (1) suchten sich einen roséfarbenen Partnerlook aus: Während Mama ein elegantes bodenlanges Kleid trägt, verzaubert das Nesthäkchen mit rosa Röckchen und Strickjacke. Ihre beiden älteren Brüder passten sich Papa Peter im schwarzen Anzug an: Die beiden Jungs stahlen in ihren Hemden und den schwarzen Westen sicher einigen die Show.

Zu dem süßen Familienfoto, mit dem Sarafina ihre Fans verzückt, gibt es nicht nur Glückwünsche für das Brautpaar, sondern auch eine kleine Liebeserklärung an ihren Mann und ihre Kinder. "War ein traumhaft schöner Tag, wir wünschen euch nur das Beste, Loredana und Servet", schreibt die 30-Jährige und fügt hinzu: "Mein Leben in einem Bild." Ihre frisch verheiratete Schwester Loredana zögert nicht lange und schickt eine ganze Reihe Herzen in der Kommentarspalte. Auch die Fans sind von der kleinen Familie ganz angetan. Es sammeln sich Kommentare wie "Toll seht ihr alle aus", "Tolle Familie, ihr seht alle super aus" oder "Wunderschön, so goldig".

Dass im Hause Wollny geheiratet wurde, teilte das Brautpaar den treuen Fans bereits am Donnerstag mit. Im Netz wandte Loredana sich glücklich an ihre Community: "Heute war es so weit, wir haben 'Ja' gesagt." Dazu gab es ein Bild mit ihrer und Servets Hand, an denen goldene Eheringe glänzen. Offiziell verlobt haben Loredana und ihr frisch angetrauter Gatte sich bereits Ende 2024. Allerdings war das bereits der zweite Antrag, den Servet seiner Liebsten machte – zum ersten Mal hielt er im Februar 2023 um ihre Hand an. Nun haben die beiden endlich ihr Versprechen umgesetzt.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrer Tochter Hope Angel Silvia

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Partner Servet, November 2024

