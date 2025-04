So süß feierte die Wollny-Familie auf Loredanas Hochzeit

Gestern feierten Loredana Wollny (21) und ihr Servet endlich ihre Hochzeit. An dem großen Tag durfte natürlich auch ihre Familie nicht fehlen. Mama Silvia Wollny (60) teilte in ihrer Instagram-Story einen niedlichen Einblick in den Hochzeitstag ihrer Tochter. Dazu postete sie ein Foto, auf dem die gesamte Familie an einem Tisch in gemütlicher Atmosphäre sitzt und in die Kamera strahlt. "Was für ein traumhaft schöner Tag mit so schönen Menschen", schwärmt die TV-Bekanntheit mit einigen Herz-Emojis.

Loredana teilte am gestrigen Donnerstag die wundervolle Nachricht mit ihren Fans, dass sie und ihr Liebster sich das Jawort gegeben haben. "Heute war es so weit, wir haben Ja gesagt", verkündete der Die Wollnys-Star stolz. Dazu postete die 21-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie und Servet ihre Hände über einem Familienbuch mit türkischer Inschrift gelegt haben. Die beiden entschieden sich für schlichte, goldene Eheringe. Zu der Aufnahme häufen sich zahlreiche Glückwünsche – auch von ihrer Familie. So schwärmt beispielsweise Jeremy-Pascal: "Ihr Süßen. Es war so wunderschön."

Im März 2023 verlobten sich Loredana und Servet – damals war die Influencerin erst 19 Jahre alt. Bereits ein Jahr zuvor änderte sich für das junge Paar alles: Die beiden begrüßten ihr erstes gemeinsames Kind, einen Sohn namens Aurelio, auf der Welt. Die Turteltauben lernten sich beim Ausgehen kennen und hielten die ganze Zeit Blickkontakt – an dem Abend wurde aber nichts aus ihnen. Servet schrieb Loredana schließlich bei Instagram an, und es funkte schließlich zwischen ihnen.

Instagram / servetozbekkk Loredana Wollny und Servet Özbek, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Sohn Aurelio, August 2024

