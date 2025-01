So wird Sarafina Wollny an ihrem 30. Geburtstag gefeiert

Sarafina Wollny wird am heutigen Tag 30 Jahre alt. Zu diesem runden Geburtstag darf sich die TV-Bekanntheit über viele Glückwünsche freuen. In den Kommentaren ihres neuesten Instagram-Posts schreibt ein Fan: "Alles Gute und viel Gesundheit! Ich wünsche dir einen schönen Tag mit der Familie." Ein weiterer Follower schreibt: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Genieße deinen Ehrentag und bleib vor allem gesund." Was genau an diesem besonderen Tag geplant ist, verriet der Die Wollnys-Star bislang noch nicht. Allerdings postete ihr Ehemann Peter (32) morgens einen Clip im Netz, der zeigte, wie er seiner Liebsten ein Rührei mit Speck zubereitete.

Für Sarafina war das vergangene Jahr von einigen Meilensteinen geprägt. Am 13. Juli feierten sie und der 31-Jährige ihren fünften Hochzeitstag. Wenige Tage später wurde ihre Tochter Hope Angel Silvia Wollny (1) ein Jahr alt und sorgte kurz darauf für große Freude in ihrem Elternhaus. Auf Social Media berichtete die stolze Mama ihren Followern Anfang August, dass die Kleine ihre ersten Schritte gemacht habe. Sarafina und Peter waren deshalb "so unglaublich stolz".

Hopes ältere Brüder, Emory Maximilian (3) und Casey Maximilian (3), kamen im Mai 2021 auf die Welt. Die Jungs haben es faustdick hinter den Ohren, doch wenn es um ihre kleine Schwester geht, sind die Blondschöpfe ganz brav. Schon kurz nach der Geburt des Nesthäkchens berichtete Sarafina im Netz: "Sie lieben die Kleine. Wir haben sie von Anfang an in alles miteingebunden. Sie sehen oder hören sie und wollen direkt zu ihr, dann gibt es erst mal einen Kuss und sie setzen sich zu ihr."

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Peter Wollny und ihre Kinder, Oktober 2024

Instagram / sarafina_wollny Emory Maximilian und Casey Maximilian, Sarafina Wollnys Zwillinge

