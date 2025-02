Gefühlskalt? Sarafina Wollny nimmt Mama Silvia in Schutz

Der Streit der TV-Familie Die Wollnys geht in eine neue Runde. Calantha Wollny (24), Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (60), machte zuletzt schwere Vorwürfe öffentlich: Unter anderem warf sie ihrer Mutter vor, ihre elf Kinder nur selten in den Arm genommen, aber dafür regelmäßig angeschrien zu haben. Dass die TV-Bekanntheit von ihrer Tochter öffentlich so angegangen wird, ruft nun ein weiteres Kind auf den Plan: Auf Instagram teilt Calanthas Schwester Sarafina (30) einige ihrer Kindheitserinnerungen, die sich maßgeblich von den Schilderungen der 24-Jährigen unterscheiden. "Gefühlskalt? Ich sage es euch ehrlich, Leute, diese ganzen Lügen, ich kann es nicht mehr hören. Meine Mama ist der tollste Mensch auf dieser Welt. Sie stellt sich in allem hinten an. Sie liebt zu sehr und vergisst sich dabei oft selbst", schwärmt sie zu einigen Fotos aus ihrer Kindheit und betont: "Sie hilft, wo sie kann und bis zu einem Punkt hat sie geholfen, aber irgendwo ist auch mal gut, wenn man anfängt zu erpressen, weil man immer mehr haben will."

In ihren Augen verfolge Calantha mit den Aussagen das Ziel, Geld zu verdienen. "Ich finde es so schlimm, dass man immer mit Lügen kommt, nur um an Geld zu kommen. Bleib' bei der Wahrheit, aber das klären unsere Anwälte", wettert sie. Dreizehn Jahre habe die restliche Familie zu allem geschwiegen, aber nun sei ein Punkt erreicht, an dem sie den Mund nicht mehr halten könne. "Wir waren vor den Dreharbeiten nie campen? Pack dir an den Kopf, wir waren vor den Dreharbeiten jeden Sommer sechs Wochen campen und waren in den Oster- und Herbstferien in Spanien oder der Türkei", stellt Sarafina klar. Zudem erklärt sie, dass sie sich zu vielen weiteren Dingen noch nicht äußern könne, da sie derzeit von einem Anwalt geprüft würden. "All das ist ja Hetze und Lügen verbreiten auf höchster Tour", schließt sie ihren wütenden Post.

In letzter Zeit sorgte Calantha immer wieder für Aufsehen. Schon Anfang 2024 behauptete sie, von ihrem Bruder Jeremy Pascal vergewaltigt worden zu sein, der die Anschuldigungen daraufhin abstritt und erklärte, juristisch gegen seine Schwester vorzugehen. Damals sah auch Silvia sich gezwungen, sich dazu zu äußern und teilte auf Instagram ein langes Statement. "Es ist schmerzhaft zu sehen, wie unser familiäres Verhältnis in den letzten Monaten in den sozialen Medien verzerrt wird. Ich möchte betonen, dass Calantha stets meine bedingungslose Unterstützung erfahren hat. Als Mutter habe ich mein Bestes getan", beteuerte sie und stellte klar, dass ihr Sohn sich nichts zuschulden kommen ließ: "Die Vorwürfe gegen Jeremy-Pascal wurden vor Jahren gerichtlich geprüft und das Verfahren wurde eingestellt."

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Star

Instagram / calantha_official Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

