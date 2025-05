So süß feiert Sarafina Wollny den Geburtstag ihrer Zwillinge

Vor wenigen Tagen wurde im Hause Wollny eine große Party gefeiert! Die Zwillinge von Sarafina Wollny (30) sind vier Jahre alt geworden – und haben sich für ihre Geburtstagsfete ein supercooles Thema ausgesucht. Das Thema des Tages war die Animationsserie "Feuerwehrmann Sam". Und Sarafina hat sich ins Zeug gelegt, um den Tag zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Ein Video, das sie auf Instagram geteilt hat, beweist ihre Kreativität. Kleine Figuren aus der Show prangten auf der Torte, überall hingen Luftballons der Charaktere in der Luft. Selbst die Tischdecken, Pappteller und Servietten waren auf das Thema abgestimmt! Das verschmitzte Grinsen auf den Gesichtern von Emory und Casey beweist, dass die Party ein voller Erfolg war.

Doch auch online wurden die beiden heftig gefeiert und gelobt. Mama Sarafina widmete ihren Zwillingen einige liebevolle Zeilen in einem separaten Beitrag. "Viel zu früh habt ihr das Licht der Welt erblickt – so klein, so zart, doch mit Löwenherzen geboren. Ihr habt gekämpft, seid gewachsen und habt uns jeden Tag gezeigt, wie stark und besonders ihr seid", schrieb sie und fügte noch hinzu: "Wir sind unendlich stolz auf euch und danken dem Leben jeden Tag, dass wir euch bei uns haben." Auch der Rest der Familie hielt sich mit den Glückwünschen nicht zurück.

Sarafina geht in ihrer Rolle als Mama vollkommen auf. Nachdem Emory und Casey 2021 auf die Welt gekommen waren, folgte nur zwei Jahre später die Geburt der kleinen Hope. Sie bildet aktuell das Schlusslicht der Familie. Die drei Kinder scheinen die Tochter von Silvia Wollny (60) zwar mächtig auf Trab zu halten, doch sie sind auch ihr ganzes Glück. Vor einiger Zeit nannte sie ihre Kinder sogar ihr "Leben" und meinte im Namen von sich und ihrem Mann Peter: "Jedes Lächeln von euch macht unseren Tag heller. Ihr macht uns komplett – wir lieben euch mehr, als Worte je sagen könnten. Wir sind so stolz auf euch."

Instagram / sarafina_wollny Emory und Casey Wollny, Mai 2025

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny aud der Hochzeit von Loredana. April 2025

