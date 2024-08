Isabell Werth und Co. holen Dressur-Goldmedaille bei Olympia

Die deutsche Dressur-Equipe hat allen Grund zur Freude: Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris ergatterten Isabell Werth (55), Frederic Wandres und Jessica von Bredow-Werndl (38) die Goldmedaille im Dressur-Teamwettbewerb. Mit einem haarscharfen Vorsprung von 0,121 Punkten vor der dänischen Mannschaft gewannen die deutschen Reiter schließlich mit 235,790 Punkten. Auf dem dritten Platz hinter den Dänen reihte sich Großbritannien mit insgesamt 232,492 Punkten ein.

Als erster deutscher Reiter belegte Frederic zunächst nur den dritten Platz. Doch Isabell und ihre Stute Wendy konnten das Team mit einem souveränen Ritt wieder in Richtung Gold manövrieren – denn nach ihrem Auftritt übernahm die Equipe die Führung im Turnier. Zuletzt war es Jessica, die der Dressur-Mannschaft mit ihrem Ritt den ersten Platz vor Dänemark und Großbritannien sicherte.

Mit ihrem überragenden Ergebnis sicherte sich das deutsche Dressur-Team in dieser Disziplin bereits den dritten Olympia-Sieg in Folge. Auch in Rio 2016 sowie Tokio 2020 dominierte das Team den Wettbewerb. Jessica hat nun bereits zum dritten Mal Gold. Frederic landete bei dem Sportevent mit dem Sieg das allererste Mal auf dem ersten Platz bei den Olympischen Spielen. Für Isabell ist es bereits die achte Goldmedaille, die sie in insgesamt sieben Olympiaden einheimste. Damit ist die 55-Jährige jetzt die erfolgreichste deutsche Olympionikin der Geschichte.

Getty Images Isabell Werth bei den Olympischen Spielen 2024

Getty Images Isabell Werth bei den Olympischen Sommerspielen in Peking im August 2008

