Jessica von Bredow-Werndls Mann ist ihre allergrößte Stütze

Jessica von Bredow-Werndl (38) und ihre Trakehnerstute Dalera haben am Sonntag bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen in Paris Gold in der Einzel-Dressur gewonnen. Die Reiterin konnte mit einer fast perfekten Kür ihre Konkurrenz abhängen. Im Interview mit Bunte bespricht die Sportlerin nicht nur ihren Sieg, sondern schwärmt auch über ihren größten Fan: ihren Mann! "Max und ich sind ein Team, er ist meine große Unterstützung." Jessica fügt noch hinzu: "Ihn an meiner Seite zu haben, bedeutet mir alles. Er kennt mich, er kennt Dalera, er weiß, was ich brauche", verrät Jessica.

"Ich bin mindestens genauso nervös am Rand wie Jessica auf dem Pferd", gibt Max ebenfalls im Gespräch mit dem Magazin zu. "Die Anspannung ist einfach unglaublich. Vom Rand aus gehe ich jede einzelne Lektion mit ihr in Gedanken durch. Das ist extrem nervenaufreibend, wenn sie im Viereck ist. Nach der letzten Grußaufstellung fällt dann auch von mir die Anspannung ab", verrät er weiter.

Erst vor zwei Jahren hatten Jessica und ihr Max großen Grund zu feiern: Sie erwarteten ihren zweiten Nachwuchs. Damals zeigte sich die Medaillensammlerin gerührt und überglücklich über ihr wachsendes Familienglück. "Wir sind superglücklich und freuen uns riesig über das große Geschenk, ein zweites Kind zu bekommen", verriet sie damals gegenüber Bild. Diese freudige Nachricht sorgte nicht nur bei ihren Fans, sondern auch in der Sportwelt für Begeisterung. Familie und Karriere meisterte die talentierte Reiterin seither mit beeindruckendem Geschick und Freude am Leben.

Getty Images Jessica von Bredow-Werndl bei den Olympischen Spielen 2024

Instagram / jessica_von_bredow_werndl Jessica von Bredow-Werndl mit ihrem Mann Max und ihrem Sohn

