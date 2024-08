Muss Camilla König Charles vor Prinz William beschützen?

Respektiert Prinz William (42) etwa nicht die Hierarchie im britischen Königshaus? Das legt nun der Biograf Robert Jobson in seinem neuen Buch "Catherine, The Princess of Wales" nahe. Denn angeblich soll Königin Camilla (77) dazu übergegangen sein, ihren Gatten König Charles III. (75) und seine Position als Oberhaupt der Monarchie mit kleinen Gesten zu schützen. So schildert Robert eine Situation, in der William und seine Gattin Prinzessin Kate (42) einmal darum gebeten hatten, sich dem Sicherheitskonvoi von Charles und Camilla beim Verlassen von Schloss Windsor anzuschließen – doch die jüngeren Royals ließen das ältere Paar warten. Der Adelsexperte schildert: "Als Charles mehrere Minuten auf das Paar warten musste, bestand Camilla darauf, dass sie ohne sie gingen. Als William und Catherine auftauchten, sahen sie nur noch die blauen Blinklichter der Motorräder, die in der Ferne verschwanden."

Insgesamt soll das Verhältnis von Camilla und William jedoch kein schlechtes sein. Berichten zufolge hatten die zwei zwar ein paar Startschwierigkeiten, doch spätestens seit den Krebsdiagnosen von Charles und Kate soll sich ihre Bindung enorm verbessert und gefestigt haben. "Sie mussten, fast buchstäblich, die Krone pflegen, während der König und die Prinzessin sich erholten", erklärt die Adelsexpertin Jennie Bond gegenüber OK! Magazine. Doch auch unabhängig von den gesundheitsbedingten Schwierigkeiten in diesem Jahr sei es wichtig, dass sie zwei sich verstehen: "Es gibt nur sehr wenige Menschen, denen ein ranghoher Royal wirklich vertrauen kann... und Camilla muss für William jetzt einer von ihnen sein. Und ich bin mir sicher, dass es auf Beidseitigkeit beruht, da William Camilla auch moralische Unterstützung bietet."

Und natürlich ist es auch für Charles ein großes Anliegen, dass seine Liebste und seine engsten Familienmitglieder sich gegenseitig respektieren. Prinz Harry (39) soll sich in dieser Hinsicht nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben – laut dem Adelsexperten Christopher Andersen findet der Regent die Sticheleien seines jüngsten Sohnes gegen seine Gemahlin bis heute "unverzeihlich". "Harry hat einige ziemlich verheerende Dinge über Camilla gesagt", betont er gegenüber Fox News Digital.

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinz William und Camilla

