Anspielung auf Diddy: Kesha ändert "TiK ToK"-Zeile dauerhaft

Mit ihrem Hit "TiK ToK" mauserte sich Kesha (37) zum Weltstar – doch mittlerweile kann sich die Musikerin nicht mehr so richtig mit dem Song identifizieren. Besonders die erste Zeile, in der sie den in Ungnade gefallenen Rapper P. Diddy (54) anpreist, war ihr in Anbetracht der letzten Schlagzeilen ein Dorn im Auge. Daher ändert Kesha diese Zeile nun endgültig. "Das Mädchen [von damals] war naiv, wild und verspielt. Dieser Song verewigt eine Seite von mir, die ich sehr liebe und jetzt mit aller Kraft schützen muss. Die Welt hat sich so sehr verändert und ich mich auch", erklärt die "Die Young"-Interpretin auf X und fügt hinzu: "Ich liebe die neue Textänderung absolut. Ja, es ist dauerhaft."

Statt mit der ursprünglichen Zeile "Wache morgens auf und fühle mich wie P. Diddy" auf einen extravaganten und sorglosen Lifestyle anzuspielen, wird sie von nun an "Wache morgens auf und denke mir, scheiß auf P. Diddy" singen. Kesha plane bereits, den Titel im Studio neu aufzunehmen, sobald ihr dieser Schritt rechtlich möglich sei. Bei dem diesjährigen Coachella-Festival brachte die US-Amerikanerin den abgeänderten Song erstmals auf die Bühne – und begeisterte prompt die Fans. Ein Clip des Auftritts ging sogar auf der Social-Media-Plattform TikTok viral.

P. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, sieht sich derzeit mit unangenehmen Vorwürfen konfrontiert: Dem "I'll Be Missing You"-Interpreten werden sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und Menschenhandel vorgeworfen. Im März wurde eine Razzia in seinem Anwesen durchgeführt, im Mai tauchte im Netz ein tragisches Video auf, in dem der Musikproduzent seine Ex-Freundin Cassie Ventura mit Fußtritten versieht und gewaltsam hinter sich her schleift. Sean selbst verkündete jedoch erst vor Kurzem durch seinen Anwalt, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen.

Getty Images Kesha im Juli 2024

Getty Images P. Diddy bei den MTV Video Music Awards 2023

