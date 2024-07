Nach weiteren Vorwürfen: P. Diddys Anwalt bezieht Stellung

In den vergangenen Monaten wurde P. Diddy (54) immer wieder sexueller Missbrauch und Menschenhandel vorgeworfen. Vor Kurzem wurde der Rapper dann mit neuen Vorwürfen konfrontiert: Eine weitere Frau wirft ihm Menschenhandel vor! Nun äußert sich erstmals sein Anwalt zu den jüngsten Behauptungen – und dementiert diese! "Egal wie viele Klagen eingereicht werden, es wird nichts an der Tatsache ändern, dass Mr. Combs nie jemanden sexuell angegriffen oder gehandelt hat", erklärt der Jurist in einem Statement gegenüber Fox News und fügt hinzu: "Wir leben in einer Welt, in der jeder aus jedem Grund und ohne jeden Beweis eine Klage einreichen kann. Glücklicherweise gibt es ein faires und unparteiisches Gerichtsverfahren, um die Wahrheit herauszufinden, und Mr. Combs ist zuversichtlich, dass er sich vor Gericht gegen diese und andere unbegründete Behauptungen durchsetzen wird." P. Diddy selbst äußerte sich öffentlich noch nicht dazu.

Wie aus den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, hervorgeht, erhebt die Klägerin Adria English schwere Vorwürfe gegen den 54-Jährigen: Sie erklärt in den Akten, dass sie und ihr damaliger Partner für P. Diddy arbeiten wollten – angeblich hätten sie die Jobs aber nur bekommen, wenn Adria mit P. Diddy Oralsex gehabt hätte. Nachdem die Klägerin seine Forderung abgelehnt hatte, bot der Musiker ihr an, dass sie als Tänzerin auf einer Party arbeiten könnte – dieses Angebot nahm Adria an. Danach soll P. Diddy sie mehrmals dazu gezwungen haben, Geschlechtsverkehr mit seinen Kollegen und Freunden zu haben.

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder schwere Vorwürfe gegen den "I'll Be Missing You"-Interpreten laut – auch seine Ex-Freundin, die US-amerikanische R&B-Sängerin Cassie (37), soll er misshandelt und verprügelt haben. Im vergangenen Mai tauchte schließlich ein Video auf, das die Attacken zu belegen scheint. Kurz darauf meldete sich die Musikerin auf Instagram und bezog zu dem Clip Stellung: "Das ist erst der Anfang! Häusliche Gewalt ist ein riesiges Problem. Sie hat mich zu jemandem gemacht, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es werden würde."

