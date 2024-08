Darum versteigert Caitlyn Jenner NFTs ihrer Olympiamedaille

Caitlyn Jenner (74) lässt ihre Fans an einem der stolzesten Momente ihres Lebens teilhaben. Die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit wird in wenigen Tagen anfangen, Non-Fungible Tokens, genannt NFTs, ihrer olympischen Goldmedaille zu versteigern. Gegenüber TMZ verrät sie, warum. "Ich war noch nie so angewidert von den Olympischen Spielen wie in diesem Jahr", verrät die ehemalige Sportlerin. Mit der digitalen Version ihrer Auszeichnung wolle sie ihre Fans an "die goldene Ära der Olympischen Spiele" erinnern, als sie an den Wettkämpfen teilnahm.

Im Gespräch mit dem Nachrichtenportal erklärte Caitlyn, dass ihr besonders die Eröffnungsfeier der Spiele nicht gefallen habe. Im Netz reagierten einige Sportsfreunde genauso. Unter einem Instagram-Post der Sportveranstaltung kommentierte ein User: "Diese Zeremonie hatte nichts mit Sport zu tun. Was für eine traurige Eröffnungszeremonie." Doch manchen Zuschauern gefiel die unkonventionelle Sause, bei der unter anderem Céline Dion (56) und Lady Gaga (38) auftraten. "Die beste Feier seit langem! So innovativ und wunderschön", schwärmte ein Fan.

Erst kürzlich jährte sich Caitlyns Olympiateilnahme zum 48. Mal. Auf X erinnerte sie sich aus diesem Anlass an ihren Erfolg im Zehnkampf. "Ich lag zuerst nur an dritter Stelle, 35 Punkte hinter der Spitze, und ich wusste, dass ich morgen als Sieger zurückkehren würde, wenn ich alle meine besten Disziplinen absolviert hätte", teilte sie ihren Followern mit. Damals startete sie als Bruce Jenner und erkämpfte sich vor dem deutschen Leichtathleten Guido Kretschmer den ersten Platz. Für diese Leistung wurde der TV-Star zehn Jahre später in die U.S. Olympic Hall of Fame aufgenommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner bei den Olympischen Spielen 1976

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch Caitlyns NFT kaufen? Na klar. Das ist ja ein Stück Sportgeschichte. Nee. Ich finde die ganze Sache etwas seltsam. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de