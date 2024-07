"Wie ein Chaos": Fans sind von Olympia-Eröffnung enttäuscht

Die Olympischen Sommerspiele sind eröffnet – und Paris legte sich als Gastgeber ordentlich ins Zeug. Die Fans scheint das aber nicht wirklich überzeugt zu haben. Unter den Instagram-Posts des offiziellen Olympia-Accounts sammeln sich kritische Kommentare. "So enttäuscht von der ganzen Sache. Also bedeutet die Ehre, die Flagge seines Landes tragen zu dürfen, nichts. Ich mochte die traditionelle Eröffnungsfeier. Das Ganze fühlt sich wie ein Chaos an", schreibt ein enttäuschter User. Ein anderer schließt sich an: "Diese Show war so langweilig... sorry... aber wahr." Vielen fehlte auch der Bezug zum Sport: "Diese Zeremonie hatte nichts mit Sport zu tun. Was für eine traurige Eröffnungszeremonie."

Unter all den vielen enttäuschten Stimmen finden sich aber auch begeisterte Fans. "Die beste Eröffnungszeremonie seit langem! So innovativ und wunderschön", findet ein Nutzer. Vor allem der Auftritt von Lady Gaga (38) beeindruckte die Fans. "Atemberaubend", kommentiert ein Fan einen Post der Sängerin. Sie trat auf einer goldenen Treppe am Seine-Ufer, umgeben von Tänzern im Stil von Moulin Rouge auf. Dazu sang sie den französischen Chanson "Mon truc en plumes". Allerdings soll sie nicht bei der eigentlichen Feier gesungen haben, sondern schon am Nachmittag davor. Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge wurde die Show aufgezeichnet und am Abend über eine Leinwand abgespielt.

Bei der Eröffnungsfeier jagte ein Highlight das nächste. Während die einzelnen Nationen und ihre Athleten auf Booten über die Seine in Richtung Eiffelturm fuhren und die Zuschauer begrüßten, traten neben Lady Gaga noch mehrere französische Künstler auf. Außerdem präsentierte die Modehochburg Kreationen junger Designer, umgeben von bunten und funkelnden Dragqueens. Alles sollte Diversität und Gemeinschaft suggerieren. Am Ende trugen Olympia-Athleten zusammen mit Paralympics-Kämpfern die Fackel zu einem Ballon, der dann entzündet wurde und gen Himmel aufstieg. Zum Abschluss gab es noch einen echten Knall für die Zuschauer: Umgeben von glitzernden Lichtern sang Céline Dion (56) auf dem Eiffelturm – es war ihr erster Auftritt nach vier Jahren.

Getty Images Lady Gaga bei der Probe für die Olympia-Eröffnungsfeier, 2024

Getty Images Céline Dion bei der Eröfffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024

