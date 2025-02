Khloé Kardashians Sohn Tatum nennt seine Oma Kris "Honey"

Khloé Kardashian (40) feierte den Valentinstag mit ihren beiden Kindern True und Tatum und teilte herzerwärmende Einblicke auf Instagram. Gemeinsam posierte die "Keeping Up with the Kardashians"-Darstellerin mit ihrer sechsjährigen Tochter und ihrem zweijährigen Sohn vor einer Kulisse aus Herzluftballons und einem Schild mit dem Schriftzug "Happy Valentine’s Day". Während Khloé und True in passenden Pyjamas mit Lippen-Design zu sehen waren, trug Tatum zunächst ein schlichtes weißes Outfit und später einen blauen Herz-Pyjama. In der letzten Szene zeigte sich das enge Band zwischen den Geschwistern, als True ihren kleinen Bruder mit Umarmungen überhäufte.

In der neuesten Episode von "The Kardashians" sprach Khloé dann über eine besondere Verbindung zwischen Tatum und seinem verstorbenen Großvater Robert Kardashian Sr. (✝59). Und verriet, dass ihr Sohn Tatum seine Großmutter Kris Jenner (69) nicht bei ihrem Spitznamen "Lovey" rufe, sondern sie "Honey" nenne. Dabei betonte sie, dass dies der Kosename gewesen sei, mit dem auch Robert (37) früher Kris angesprochen habe. Khloé meinte über Tatum: "Ich schwöre, er ist mein Vater." Und fügte hinzu: "Niemand hat ihn gebeten, meine Mutter "Honey" zu nennen, zumindest nicht, dass ich wüsste."

Gleichzeitig sprach Khloé in der Folge auch über die herausfordernden ersten Monate nach Tatums Geburt durch eine Leihmutter. Sie erzählte, dass sie länger gebraucht habe, um eine besondere Bindung zu ihm aufzubauen, was sie auf die emotionalen Herausforderungen dieser Zeit zurückführt. Während sie bei Tochter True sofort eine starke Verbindung gespürt habe, hätte sie bei Tatum mehrere Monate gebraucht – eine Erfahrung, die sie stark belastet hätte. Mittlerweile habe sich das Verhältnis aber deutlich verbessert, und sie beschrieb Tatum mit den Worten: "Er ist der beste, süßeste und liebevollste Junge."

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thompson an Thanksgiving

Instagram / khloekardashian Tatum und True Thomspon mit Khloé Kardashian, Dezember 2024

