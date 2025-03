Khloé Kardashian gesteht freche Teenageraktion mit Auto

Khloé Kardashian (40) enthüllt in ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" ein jugendliches Abenteuer, das sie im Alter von 15 Jahren in Schwierigkeiten brachte. Wie sie gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner (69) erzählt, habe sie damals den Wagen ihres damaligen Stiefvaters Caitlyn Jenner (75) gestohlen und sei ohne Führerschein über die Autobahnen von Los Angeles gefahren. Während sie sich hinter dem Steuer befunden habe, sei sie wegen unsicheren Fahrens von der Polizei angehalten worden. Als die Beamten nach ihrem Führerschein gefragt hätten, habe Khloé versucht, sich mit falschen Angaben herauszureden, indem sie sich als ihre Schwester Kourtney (45) ausgab und den Geburtstag von Kim (44) nannte. Die Lüge sei nicht lange unbemerkt geblieben und Khloé sei zur Polizeistation gebracht worden, wo ihre Mutter sie später abgeholt habe.

Während Khloé selbst die Situation in ihrem Podcast lachend beschreibt – einschließlich des kurzen Rocks von damals und der skurrilen Gespräche mit den Polizisten –, hatte Kris hinter den Kulissen Einiges zu tun, um den Fauxpas zu verbergen. Nach der vorübergehenden Beschlagnahme des Wagens habe sie gegenüber Caitlyn eine Ausrede erfunden, warum dieser nicht verfügbar sei, und habe behauptet, der Wagen sei wegen eines Kratzers in der Werkstatt. Gleichzeitig sei Kris jedoch streng gegenüber ihrer Tochter gewesen und habe sie die Konsequenzen ihres Handelns spüren lassen. Khloé räumt ein, dass sie sich trotzdem "leicht bestraft" gefühlt habe – verglichen mit dem, was hätte passieren können.

Im Rückblick verrät Kris, dass der Vorfall zwar eine Herausforderung gewesen sei, sie jedoch Khloé gegenüber nachsichtig geblieben sei, weil ihre Kinder sie stets respektiert hätten. "Auch wenn du wahrscheinlich gezittert hast vor Angst, wusstest du, wie ich ticke", erklärt sie. Khloé hingegen zeigt sich dankbar für den Rückhalt ihrer Mutter, die die Situation gegenüber Caitlyn vertuschte. Die Kardashian-Jenner-Familie teilte schon oft kuriose und erinnerungswürdige Momente, doch dieser spezielle Vorfall zeigt einmal mehr die zwischenmenschliche Dynamik und den Zusammenhalt innerhalb der berühmten Großfamilie.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Khloé Kardashian, "The Kardashian"-Stars

Instagram / khloekardashian Caitlyn Jenner und Khloé Kardashian

