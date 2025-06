Caitlyn Jenner: Timothée ist der perfekte Schwiegersohn

Timothée Chalamet (29) scheint bei Kylies (27) Familie bestens anzukommen – besonders Caitlyn Jenner (75) soll von dem Schauspieler begeistert sein. Ein Insider verriet, dass Kylie und Timothée vor einigen Wochen Caitlyn in ihrem Haus in Malibu besuchten – und die ehemalige Olympionikin seitdem ganz angetan von dem Hollywood-Star sei. "Er ist höflich, charmant und gut erzogen. Alles, was sich ein Elternteil für seine Tochter wünschen kann", habe Caitlyn laut OK! Magazine über den "Dune"-Darsteller gesagt. Sie sei überzeugt, dass ihre Tochter in Timothée jemanden gefunden habe, der perfekt zu ihr passe.

Auch Kylies Mutter Kris Jenner (69) soll sich über die Beziehung freuen. Die Unternehmerin sei angeblich schon voller Ideen für eine mögliche Verlobung und Hochzeit. Laut dem Magazin könnte Kris eine solche Gelegenheit nutzen, um die Feierlichkeiten im großen Stil zu vermarkten. Fotos, Videos und sogar Sponsoren stünden dabei angeblich im Mittelpunkt. Kris wolle das Jahr finanziell erfolgreich abschließen und sehe in großen Familienereignissen wie Hochzeiten oder Festtagen die perfekte Chance dafür. Dennoch scheine sie Timothée ebenfalls positiv gegenüberzustehen.

Zwischen Kylie und Timothée scheint sich die Beziehung unterdessen immer weiter zu festigen. Die beiden wurden bereits mehrfach bei gemeinsamen Aktivitäten gesehen, und es heißt, Timothée verbringe viel Zeit mit Kylies Kindern. Kylie selbst habe in der Vergangenheit angedeutet, sich eine gemeinsame Zukunft mit dem Schauspieler vorstellen zu können. Die Beziehung zeigt nicht nur, wie gut die beiden scheinbar miteinander harmonieren, sondern auch, wie sie sich bereits in das Leben des jeweils anderen integriert haben. Fans des Paares dürfte es freuen, dass die Stars nicht nur privat, sondern auch familiär so viel Rückhalt erfahren.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kylie Jenner, "The Kardashians"-Bekanntheiten

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

