Kris Jenner löste mit später Schwangerschaft Kontroverse aus

Kris Jenner (69) hat über die Kontroversen gesprochen, die ihre Schwangerschaften in den 1990er-Jahren ausgelöst hatten. In Khloé Kardashians (40) Podcast "Khloé in Wonder Land" erzählte sie, wie unüblich es damals gewesen sei, in den 40ern noch Kinder zu bekommen. Die heute 69-Jährige brachte Tochter Kendall (29) im Alter von 40 Jahren und Kylie (27) nur ein Jahr später zur Welt. "Es war fast ein Tabuthema. Die Leute dachten: 'Mit 40 bekommt sie ein Baby? Ist sie verrückt?'", erinnerte sich Kris. Trotz Bedenken über mögliche gesundheitliche Risiken sei es damals jedoch sicher gewesen, später im Leben noch mal Mutter zu werden.

Auch über die Herausforderungen beim Versuch, schwanger zu werden, sprach die berühmte "Momager". Vor der Geburt von Kendall und Kylie habe sie mehrere Fehlgeburten gehabt, eine davon kurz vor der Geburt ihres Sohnes Rob Kardashian (37). Dabei verriet sie auch, wie sie auf jegliche Tipps und Hausmittel gesetzt habe, um ihre Chancen auf eine Schwangerschaft zu steigern: "Wenn jemand sagte, 'Trink Eistee' oder 'Nimm Pepto-Bismol', habe ich es ausprobiert." Besonders nach den Fehlgeburten sei es für sie eine Art persönlicher Herausforderung gewesen, schnell wieder schwanger zu werden. Am Ende seien ihre Bemühungen belohnt worden, und sie konnte ihre jüngsten Töchter schließlich gesund zur Welt bringen.

Die Kinder Kendall und Kylie stammen aus Kris' Ehe mit Caitlyn Jenner (75), während ihre älteren Kinder Kourtney (45), Kim (44), Khloé und Rob aus ihrer Beziehung mit Robert Kardashian Sr. (✝59) hervorgingen. Kris, die längst als erfolgreiche Managerin ihrer berühmten Familie etabliert ist, beweist mit ihrem intimen Einblick einmal mehr ihre Entschlossenheit. Sowohl beruflich als auch privat scheint sie sich von Herausforderungen kaum aus der Ruhe bringen zu lassen und verfolgt ihre Ziele mit ihrer gewohnten Willensstärke.

Instagram / khloekardashian Kris Jenner und Khloé Kardashian, Oktober 2024

Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Khloé, Kylie, Kourtney, Kim und Kendall, 2011

