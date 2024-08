Ehrlich: Elle King äußert sich zu ihrem betrunkenen Auftritt

Im Januar war Elle King (35) Teil eines Konzertes zu Ehren von Country-Ikone Dolly Parton (78). Doch die "Ex's & Oh's"-Interpretin hatte zu viel Alkohol intus und blamierte sich auf der Bühne. Im "Off the Vine"-Podcast verrät sie nun, wie es ihr damals ging. "Ich war sehr traurig, niemand wusste wirklich, was ich privat durchmachte", offenbart die US-Amerikanerin. Danach zog sie sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. So erklärt sie heute ihre Entscheidung: "Letztendlich konnte ich mein Leben so nicht weiterleben, ich musste die Situation, in der ich mich befand, grundlegend ändern." Genaueres behält der Popstar allerdings für sich.

Ihr Auftritt im Grand Ole Opry in Nashville ging im Januar viral. Auf TikTok postete eine Zuschauerin einen Clip, der zeigt, wie Elle auf der Bühne lallt und dabei den Text eines Dolly-Parton-Songs vergisst. Noch dazu flucht sie während der Performance und gibt offen zu, "komplett besoffen" zu sein. "Erzählt Dolly nichts davon, denn es ist ihr Geburtstag!", bittet sie das Publikum vor Ort. Die Musiklegende war an dem Abend glücklicherweise nicht anwesend.

Doch Dolly nahm den Vorfall mit Humor. Gegenüber Extra erklärte die Patentante von Miley Cyrus (31): "Elle ist wirklich eine großartige Künstlerin. Sie ist ein tolles Mädchen, und sie hat in letzter Zeit schwere Dinge durchgemacht." Die "Nine To Five"-Interpretin habe ihrer jüngeren Kollegin schnell vergeben, insbesondere da sich die 35-Jährige selbst am meisten Vorwürfe mache.

Elle King, Sängerin

Dolly Parton, Sängerin

