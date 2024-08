Rob Schneider entschuldigt sich bei seiner Tochter Elle King

Rob Schneider (60) entschuldigt sich öffentlich bei seiner Tochter Elle King (35). Die Sängerin hatte den Schauspieler jüngst für seinen "toxischen" Erziehungsstil und seine Kommentare bezüglich der LGBTQ-Community kritisiert. In einem Interview mit Tucker Carlson, das auf TNC zu sehen ist, geht Rob auf die Vorwürfe seines Nachwuchses ein. "Ich möchte meiner Tochter Elle sagen, dass ich dich liebe und ich wünschte, ich wäre in meinen 20ern der Vater gewesen, den du gebraucht hast, aber das war ich offensichtlich nicht und ich hoffe, du kannst mir meine Fehler verzeihen", betont er und fährt fort: "Ich liebe dich vollkommen. Ich liebe dich ganz und gar. […] Ich fühle mich schrecklich und ich möchte nur, dass du weißt, dass ich nichts von dem, was du sagst, persönlich nehme."

Im Podcast "Dumb Blonde" schoss Elle zuvor scharf gegen Rob und bezeichnete die Vater-Tochter-Beziehung als "toxisch und sehr dumm". Unter anderem verriet sie, dass der "Kindsköpfe"-Star sie in ihrer Kindheit in ein Abnehmcamp schickte. Auch seine Äußerungen bezüglich Impfungen und transsexueller Personen kritisierte sie und betonte: "Ich stimme mit vielen Dingen, die er sagt, nicht überein."

Bereits vergangenes Jahr sprach Elle im Interview mit People Magazine über das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater. "Ich wollte meine eigene Person sein. [...] Ich habe hart für meine Familie und für mich gearbeitet. Ich wollte mir ein eigenes Leben aufbauen." Bereits in ihrer Jugend habe die "Ex's & Oh's"-Interpretin den Nachnamen ihrer Mutter angenommen, um Abstand zu ihrem Vater zu gewinnen und um ihr eigenes Ding zu machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Schneider im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle King, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Robs öffentlicher Entschuldigung? Ich finde, sie wirkt aufrichtig! Ich glaube, er will nur seinen Ruf retten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de