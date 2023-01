"Alleine": Miley Cyrus sucht bei Patentante Dolly Zuflucht

Das Familienleben von Miley Cyrus (30) ist derzeit zerrüttet. Vergangenes Jahr hatten sich ihre Eltern Tish Cyrus (55) und Billy Ray Cyrus (61) scheiden lassen. Kurz nach dem Liebes-Aus hatte ihr Vater bereits mit der um einiges jüngeren Firerose angebandelt und ihr mittlerweile einen Heiratsantrag gemacht. Daraufhin soll Miley den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Im November sprach sie darüber, Angst vor dem Alleinsein zu haben. Nun sucht Miley Trost bei ihrer Patentante Dolly Parton (76)!

"Manche Leute befürchten, dass sie komplett verloren und allein ist", äußerte sich ein Insider gegenüber RadarOnline. Doch zu Dolly pflege der einstige Disney-Star noch immer ein gutes Verhältnis. So sei ihre Patentante auch in dieser schwierigen Zeit für sie da. "Miley weiß, dass sie immer auf sie zählen kann", fügte die Quelle hinzu. Die Sängerin wisse zudem, dass ein Gespräch mit der 76-Jährigen alles besser machen könne.

"Hat sich jemand von euch schon einmal ohne jeden Grund ängstlich, unsicher und unbeständig gefühlt?", fragte Miley im November das Publikum, als sie in Mexiko auf der Bühne stand. Sie selbst gab nämlich zu, sich so zu fühlen. "Ich denke, was mir Angst gemacht hat, war das Gefühl, allein zu sein. Aber als ich euch gesehen habe, wusste ich, dass ich es nicht bin", fügte der Popstar hinzu.

Getty Images Sängerin Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Billy Ray

Getty Images Miley Cyrus im November 2021 in Los Angeles

Getty Images Miley Cyrus in Kolumbien 2022

