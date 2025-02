Name verraten: Elle King ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Elle King (35) hat freudige Nachrichten: Das zweite Kind der Sängerin und ihres Partners Dan Tooker hat das Licht der Welt erblickt. Das verkündet sie jetzt mit einem herzerwärmenden Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie ihren Neugeborenen in den Armen hält und überglücklich in die Kamera schaut. "Unsere Familie ist ein bisschen strahlender geworden", schreibt sie dazu und verrät auch gleich, welchen Namen der kleine Mann trägt: "Willkommen auf der Welt, Royal Tooker."

Die "Ex's & Oh's"-Interpretin hatte ihre Schwangerschaft im vergangenen September bekannt gegeben – und ihre Fans gar nicht lange auf die Folter gespannt, ob sie und ihr Liebster einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Für die Ankündigung teilte Elle nämlich einen niedlichen Clip im Netz, in dem zu sehen war, wie sie, Dan und ihr Sohn Lucky Levi eine Gender-Reveal-Kanone abfeuerten, aus der blaues Konfetti herausschoss. "Verdoppelt", setzte die 35-Jährige darunter und fügte ein blaues Herz hinzu.

Elle geht mittlerweile seit rund sechs Jahren mit Dan durchs Leben. Das Paar lernte sich 2019 kennen, als die Musikerin in seinem Laden vorbeischaute, um sich ein neues Tattoo stechen zu lassen. Etwa ein Jahr nach ihrer Verlobung im Oktober 2020 wurden sie erstmals Eltern ihres Sohnes Lucky – trennten sich jedoch 2023 für eine kurze Zeit. Nun haben sie ein zweites kleines Wunder zu Hause und die Familienmama scheint nicht abgeneigt, noch mehr zu bekommen. "Ich will so viele Kinder", gab sie gegenüber People zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / elleking Elle King bei der Geburt ihres Babys, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elleking Sängerin Elle King und ihr Partner Daniel Tooker, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige