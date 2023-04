Single-Jacke: Haben Elle King und Verlobter sich getrennt?

Ist Elle King (33) etwa wieder Single? Die Sängerin und ihr Partner Dan Tooker verlobten sich im Sommer 2019. Zu ihrem 30. Geburtstag fiel ihr Liebster vor ihr auf die Knie und sie verkündete im Netz stolz, dass sie 'Ja' gesagt hat. Doch seitdem wurde die Hochzeit nicht mehr groß thematisiert. Und jetzt macht Elle sogar Andeutungen, dass sie sich getrennt haben könnte.

Wie People berichtet, trug Elle bei einem Konzert eine Jacke, deren Aufschrift eine Botschaft zu senden schien. Während sie beim Stagecoach Festival eine wilde und feurige Performance hinlegte, trug sie einen leuchtend neongelben Hosenanzug. Auf dem Rücken des Jacketts war ein pinkfarbener Blitz, darunter stand das Wort "Single". Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die "Ex's & Oh's"-Interpretin und ihr Dan die Beziehung beendet haben könnten, indem sie so ihr Singledasein feiert.

Ein weiteres Indiz scheint einer ihrer letzten Instagram-Posts zu sein, den Elle online stellte. Sie teilte eine Reihe von Selfies und am Schluss ein Bild ihres Sohnes. Dazu schrieb sie die kryptischen Worte: "In meiner 'Me, Myself and I'-Ära." Das könnte sich natürlich auf eine Trennung beziehen – vielleicht genoss sie aber auch einfach nur ein wenig Zeit für sich allein.

Instagram / elleking Dan Tooker und Elle King

Getty Images Elle King beim CMA Fest 2022

Instagram / elleking Elle King, Sängerin

