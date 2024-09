Geschlecht schon verraten: Elle King ist erneut schwanger

Was für schöne Nachrichten von Elle King (35): Die Sängerin erwartet wieder Nachwuchs! Die freudige Nachricht gaben sie und ihr Partner Daniel Tooker nun via Instagram bekannt und verrieten gleichzeitig bereits das Geschlecht ihres zweiten gemeinsamen Kindes. In einem süßen Clip sind Elle, ihr Liebster und ihr dreijähriger Sohn Lucky Levi zu sehen, wie sie eine Gender-Reveal-Kanone abfeuern. Heraus kommt blaues Konfetti – die US-Amerikanerin bekommt also einen weiteren Jungen! "Verdoppelt", schreibt sie unter ihr Video und fügt ein blaues Herz-Emoji hinzu.

Fans, Freunde und Familie sind total begeistert von den Baby-News und überschütten das Paar mit lieben Worten. "Herzlichen Glückwunsch", wünschen Kyle Richards (55) und Shenae Grimes (34), während Influencerin Jessica Reed Kraus ganz gerührt schreibt: "Die Nachricht, die ich heute gebraucht habe! Glückwunsch, Leute!" Zwei von zahlreichen Fans kommentieren: "Ich freue mich so für euch. Lucky wird der beste große Bruder sein! Herzlichen Glückwunsch, Familie King-Tooker!" und "Yay! Jungs-Mama!"

Elle und Dan hatten ihre Beziehung nach einer Trennung im Jahr 2023 vor ein paar Monaten wiederbelebt. In einem Interview mit People sagte die Musikerin, dass vor allem ihr Sohn Lucky sie wieder zusammengebracht habe: "Wir hatten alles, was wir jemals wollten, direkt vor uns." Nachdem sie erkannt hatten, dass ihre Familie das Wichtigste ist, beschlossen sie, ihre Differenzen beiseitezulegen und einen Neuanfang zu wagen. Das Paar hat sich ein neues Zuhause in den Bergen von Nashville gekauft und freut sich auf die gemeinsame Zukunft. Elle betonte, wie glücklich sie momentan ist und dass diese zweite Chance für ihre Familie all die Mühe wert sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle King und Dan Tooker im November 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / elleking Elle King mit ihrem Sohn Lucky an seinem ersten Geburtstag

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige