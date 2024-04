Disst Elle King mit diesem Po-Tattoo den Papa ihres Sohnes?

Elle King (34) hat mit einer besonderen Aktion für Aufsehen gesorgt: Die Sängerin ließ sich den Begriff "Brethren" (zu Deutsch: Brüderschaft) auf den Po tätowieren! Damit will sie den Männern Tribut zollen, die ihr bei der Erziehung ihres Sohnes zur Seite stehen. Den entscheidenden Moment dieses einzigartigen Tributs teilte sie auf Instagram: "Ich habe immer gesagt, ich würde mir den Namen meines Baby-Daddys auf den Po tätowieren... also habe ich es getan", erklärte Elle die Bedeutung hinter dem Tattoo und drückte ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber den Männern aus, die ihr und ihrem Sohn Lucky eine Stütze sind. So markierte sie die Herren auch auf dem Kunstwerk. Pikant dabei: Den eigentlichen Vater ihres Sohnes Dan Tooker vertaggte sie nicht...

Die Beziehung zwischen Elle und Dan, die sich 2019 kennenlernten und im September 2021 ihren Sohn begrüßten, scheint inzwischen hinter der "Ex's & Oh's"-Interpretin zu liegen. Erste Spekulationen über ein mögliches Ende ihrer Liebe tauchten im Jahr 2023 auf, als Elle auf Social Media andeutete, sie befinde sich in ihrer "Me, Myself and I"-Ära. Ihre spätere öffentliche Erklärung zu ihrem Single-Status und ein kürzliches Interview mit ET, in dem sie die Frage nach ihrem Beziehungsstatus geschickt umging, schienen die Gerüchte zu bestätigen. Trotz allem betonte sie, dass sie und ihre Familie glücklich seien und ihre Priorität aktuell auf ihrer Karriere und ihrem Sohn liege: "Ich liebe meinen Sohn und ich liebe die Musik, das sind meine Triebfedern."

Elles Leben war schon immer alles andere als gewöhnlich. Die US-amerikanische Musikerin machte Anfang des Jahres Schlagzeilen, als sie betrunken ein Dolly Parton (78)-Tribut im Grand Ole Opry gab. Nach dem Vorfall musste sie mehrere Shows verschieben und sich sowohl bei ihrer Fangemeinde als auch bei Dolly persönlich entschuldigen. "An alle, die mir Liebe schicken, weil ich ein Mensch bin und bereits mit Dolly gesprochen habe: Ich liebe euch. An alle, die mir gesagt haben, ich solle mich umbringen, ich liebe euch auch", schrieb sie kurz darauf im Netz. Humor scheint ihre Art zu sein, mit solchen Situationen umzugehen. Das zeigt nun wohl auch ihr neuestes Po-Tattoo.

Ein Blick zurück auf ihr vergangenes Liebesleben zeigt ebenfalls: Elle musste schon einiges durchmachen! Im Alter von 27 Jahren erlebte sie ein totales Liebeschaos mit Andrew Ferguson. Die beiden gaben ihre Verlobung bekannt – nur zwei Wochen nachdem sie zusammengekommen waren. Von einer Hochzeit war noch gar keine Rede gewesen, als die heute 34-Jährige plötzlich eine überraschende Scheidungsankündigung machte. "Mein Herz ist gebrochen. Meine Seele schmerzt. Ich bin verloren. Er ist die größte Liebe meines Lebens. Er ist mein bester Freund. Jetzt, wo wir uns trennen [...], kann ich nur hoffen, dass wir beide unser Glück in uns selbst finden", hatte sie ihren Fans auf Instagram mitgeteilt. Was folgte, war eine Offenbarung, die viele erstaunte: Elle und Andrew hatten heimlich am Valentinstag 2016 geheiratet. Zu dem Zeitpunkt kannten sie sich gerade mal drei Wochen.

Instagram / elleking Elle Kings Po-Tattoo

Instagram / elleking Elle King, Sängerin

Instagram / elleking Elle King und ihr Verlobter Dan Tooker mit ihrem Sohn

Meint ihr, Elle will ihren Ex dissen? Ja, da bin ich mir sicher. Nein, das hat gar nichts mit Dan zu tun... Ergebnis anzeigen



