Elle King präsentiert ihren immer größer werdenden Babybauch

Elle King (35) und Daniel Tooker lernten sich vor fünf Jahren kennen. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums teilt die Sängerin nun einen rührenden Post auf Instagram und schreibt: "Vor fünf Jahren habe ich dich erstmals getroffen. Jetzt wächst unser zweites Baby in mir. Ich liebe dich, Daniel." Um ihre liebevollen Worte zu untermalen, veröffentlicht Elle ein Foto mit ihrem Schatz sowie zwei ihres wachsenden Babybauchs und ein weiteres, auf dem Daniel an einem Tisch in einem Restaurant sitzt.

Über die herzlichen Worte freuen sich nicht nur zahlreiche Fans – auch einige Promis sind total begeistert von so viel Liebe. Kelly Osbourne (39) schwärmt beispielsweise: "Ich freue mich so furchtbar doll für euch zwei! Herzlichen Glückwunsch!" Die niedlichen Neuigkeiten, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist, verkündete die Musikerin vor wenigen Wochen auf der Onlineplattform. Mit einem Clip machte sie nicht nur die Babynews publik, sondern plauderte ebenfalls das Geschlecht ihres Kindes aus: Elle erwartet einen Jungen.

Im September 2021 wurde die "Ex's & Oh's"-Interpretin erstmals Mutter: Der kleine Lucky erblickte das Licht der Welt. "Wir sind sehr stolz, die Geburt unseres Sohns Lucky Tevi Tooker bekannt zu geben!", enthüllte die gebürtige US-Amerikanerin damals in den sozialen Medien. Bereits zuvor ließ ihr Papa, der Schauspieler und Comedian Rob Schneider (60), durchsickern, dass seine Tochter ein Baby bekommen habe.

Instagram / elleking Sängerin Elle King und ihr Partner Daniel Tooker, Oktober 2024

Instagram / elleking Elle King mit ihrem Sohn Lucky, September 2023

