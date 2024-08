Mit Messer: Neue Details zum Vorfall von Mette-Marits Sohn

Für Marius Borg Høiby (27), den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (50), wird es richtig brenzlig. Nachdem bereits bekannt wurde, dass am Sonntagmorgen seine Festnahme wegen Körperverletzung stattfand, kommen nun neue erschreckende Details ans Licht: Marius wird auch Sachbeschädigung vorgeworfen. Wie TV 2 berichtet, war die Wohnung, in der es zu dem Vorfall kam, offensichtlich zerstört. Als die Polizei das Gebäude betrat, fand sie sogar ein Messer, das in der Wand steckte. Die Ermittlungen laufen weiter, und der junge Royal hat nun mit gleich zwei Anklagepunkten zu kämpfen.

Bislang haben sich weder Marius' Mutter Mette-Marit noch andere Mitglieder der norwegischen Königsfamilie zu dem Vorfall geäußert. Allerdings brach Kronprinz Haakon (51) während eines Besuchs bei norwegischen Sportlern im Olympischen Dorf nun das Schweigen: "Es ist eine ernste Angelegenheit, wenn die Polizei derart involviert ist", betonte er. Eigentlich sollte Mette-Marit ihn zu den Olympischen Spielen begleiten, doch sie blieb aufgrund der Ereignisse zu Hause. Haakon betonte, dass es wichtig sei, in solchen Zeiten für die Familie da zu sein.

Die Rechtslage in Norwegen sieht für die Ahndung von Körperverletzung Geldstrafen oder Freiheitsentzug bis hin zu einem Jahr vor. Sollte sich der Vorwurf der schweren Körperverletzung bestätigen, könnten sogar bis zu sechs Jahre Gefängnis drohen. Der Angriff soll in der Nacht zu Sonntag in einer Osloer Wohnung auf eine junge Frau erfolgt sein, mit der Marius eine Beziehung haben soll. Ob es sich bei dem Opfer um seine Freundin Rebecca Helberg Arntsen handelt, wird noch untersucht. Die Polizei arbeitet weiterhin daran, die genauen Abläufe des Vorfalls zu klären.

Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon unterwegs zum Weihnachtsessen in Oslo

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

