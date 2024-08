Nach Rekord: Olympionikin macht ihrem Partner einen Antrag

Paris gilt eben nicht umsonst als Stadt der Liebe – denn auch bei den Olympischen Sommerspielen in der französischen Hauptstadt wurde es am gestrigen Abend mal wieder sehr romantisch. Im Stade de France stand das Finale über 3000 Meter Hindernis auf dem Programm. Die Französin Alice Finot (33) gab beim Rennen alles und wurde Vierte. Im Anschluss sprintete sie zu ihrem Trainerteam und ihrem Partner Bruno Martinez. Für ihn sollte das Highlight des Abends erst noch kommen: Denn Alice ging vor ihm auf die Knie und machte ihm einen Heiratsantrag! Strahlend und mit Tränen in den Augen nahm ihr Liebster diesen an und beide fielen sich überglücklich in die Arme, während das Publikum lautstark applaudierte.

Die Frage aller Fragen stellte Alice ihrem Bruno nicht mit einem Ring, sondern mit einer kleinen Brosche. Auf dieser stand "Love is in Paris". Im Interview erklärte die Athletin später, dass sie an dem Abend ein bestimmtes Ziel verfolgte. "Ich habe mir gesagt, wenn ich unter neun Minuten laufe, weil ich weiß, dass neun meine Glückszahl ist und wir seit neun Jahren zusammen sind, dann mache ich einen Antrag", verriet Alice den Reportern vor Ort, wie US Magazine berichtet. Im Finale schaffte sie letztlich eine herausragende Zeit von 8:58.67 Minuten. Damit stellte sie nicht nur einen neuen europäischen Rekord auf, sondern läutete auch den nächsten Schritt in ihrer Beziehung ein.

Alice' Antrag ist nicht der erste bei Olympia. Bereits vor wenigen Tagen bekam die chinesische Badmintonspielerin Huang Ya Qiong nach dem Gewinn ihrer Goldmedaille von ihrem Freund die große Frage gestellt. Liu Yu Chen überraschte sie nach ihrem erfolgreichen Finalspiel im Doppel mit einem funkelnden Diamanten. "Ich war von dem Verlobungsring überrascht. Ich habe mich auf das Training konzentriert, um eine Olympiasiegerin zu werden. Das habe ich nicht erwartet", erklärte die Sportlerin danach im offiziellen Olympia-Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Finot und ihr Partner Bruno Martinez bei Olympia in Paris, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Huang Ya Qion und Liu Yu Chen bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Alice ihrem Partner nach ihrem Rennen einen Antrag machte? Total schön, so was muss nicht unbedingt der Mann machen! Es gab nun schon ein paar Anträge bei Olympia – langsam ist es nichts besonderes mehr... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de