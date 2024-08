Sylvie Meis genießt Liebesurlaub mit ihrem neuen Freund

Erst im Juni war bekannt geworden, dass Sylvie Meis (46) und Mann Niclas Castello fortan geschiedene Leute sind. Angeblich soll die TV-Bekanntheit auch wieder vergeben sein – und zwar an den Geschäftsmann Patrick Gruhn, den Sohn von Rolf Eden (✝92). Jetzt ging es für die vermeintlichen Turteltauben sogar in den ersten gemeinsamen Urlaub: Schnappschüsse, die Bild vorliegen, zeigen, wie Sylvie und Patrick ihre Bleibe in Hamburg verlassen und zum Flughafen düsen – angeblich soll es nach Mallorca gehen.

Dass sich Sylvie nach gemeinsamer Zeit mit ihrem neuen Partner sehnt, schien sie schon vor wenigen Tagen auf Instagram anzudeuten: Auf ihrem Social-Media-Profil teilte die Love Island-Moderatorin einen Urlaubsschnappschuss von ihrer Zeit auf Ibiza, auf dem sie im Meer mit ihren Händen ein Herz formt. "Ich vermisse dich einfach", schrieb sie zu dem Foto und fügte ihren Worten ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Seit 2019 war die 46-Jährige mit dem Künstler zusammen gewesen, ein Jahr später folgte die Traumhochzeit in Florenz. Doch nach nur zweieinhalb Jahren Ehe trennten sich Sylvie und Niclas wieder. Nur eine Woche nach der offiziellen Scheidung wurden Sylvie und Patrick erstmals in Verbindung gebracht. Wie ernst es zwischen den beiden ist, ist aktuell nicht bekannt. Freunde der ehemaligen Let's Dance-Moderatorin sollen gegenüber Bild aber klargemacht haben, dass sie etwas Unkompliziertes möchte – der 33-Jährige tue ihr aktuell einfach gut.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Juli 2024

Instagram / niclas.castello Das Ex-Paar Niclas Castello und Sylvie Meis

