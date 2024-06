Erste Bilder von Sylvie Meis und ihrem Neuen aufgetaucht!

Sylvie Meis (46) soll wieder verliebt sein. Das ist vor wenigen Tagen an die Öffentlichkeit gelangt: Die Moderatorin soll den Sohn von Rolf Eden (✝92) daten. Nun liegen Bild die ersten Schnappschüsse vor, die die Ex von Rafael van der Vaart (41) gemeinsam mit dem Geschäftsmann Patrick Gruhn zeigen. Die beiden verlassen gerade gemeinsam Sylvies Wohnhaus in Hamburg. Die gebürtige Niederländerin hat sich richtig rausgeputzt und trägt ein hautenges rotes Kleid, während ihr neues Date ebenfalls schick in einem blauen Anzug strahlt.

Bisher hat sich die 46-Jährige noch nicht offiziell dazu geäußert, was mit Patrick läuft. Das Ganze ist derzeit noch sehr frisch, aber wie das Blatt erfahren haben will, läuft es zwischen Sylvie und ihm sehr gut und er ist regelmäßig bei ihr zu Hause in Hamburg. Nachdem die Schnappschüsse aufgenommen worden waren, verabschiedeten sich die beiden aber erst einmal, da Sylvie nun für die Dreharbeiten der VIP-Staffel von Love Island nach Griechenland reist.

Die Beauty ist seit Januar dieses Jahres Single, nachdem sie sich von ihrem Ex Wim Beelen getrennt hat. Tatsächlich war sie zu dieser Zeit allerdings noch verheiratet mit ihrem Ex-Mann Niclas Castello, von dem sie sich im vergangenen Jahr getrennt hatte. Erst seit Mitte Juni sind Sylvie und Niclas offiziell geschieden!

