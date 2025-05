Ein Tag im Körper eines Mannes: Das würde Sylvie Meis tun

Sylvie Meis (47) nimmt kein Blatt vor den Mund: Im Interview mit dem Playboy verriet die Moderatorin, was sie tun würde, wenn sie einen Tag im Körper eines Mannes verbringen könnte. Ohne zu zögern, erklärte die gebürtige Niederländerin, sie würde definitiv "Sex mit einer Frau haben". Ihre Begründung: Sie wolle erleben, ob man als Mann in bestimmten Situationen anders wahrgenommen wird. "Ich hoffe natürlich, dass ich die männliche Version von mir selbst bin. Aber gekleidet wie ein echter Dandy. Dann würde ich mal gucken, wie die Leute reagieren. Diese Vorstellung finde ich schon toll", führte Sylvie weiter aus.

Neben dem Experiment mit der Geschlechterrolle sprach Sylvie auch über ihre Erwartungen an das andere Geschlecht. "Ein Mann sollte unbedingt ein Gentleman sein – und zeigen, dass er Manieren hat. Das bedeutet nämlich, dass der Mann mich als Lady wertschätzt", betonte sie gegenüber dem Magazin. In dem aufwendigen Shooting inszenierte sich die Wahl-Hamburgerin als Marlene Dietrich (✝90) und nutzte die Gelegenheit, um mit Klischees über ihre Person aufzuräumen: "Viele Leute glauben nicht, dass in mir mehr steckt als nur das schöne Püppchen an der Seite eines berühmten Fußballers."

Bereits in der Vergangenheit hat sich Sylvie offen mit Vorurteilen auseinandergesetzt. Die Moderatorin war lange Zeit mit Ex-Fußballstar Rafael van der Vaart (42) verheiratet und wurde oft als optisches Anhängsel an seiner Seite gesehen. Doch der Mutter eines Sohnes gelang es, sich ein unabhängiges Image als Moderatorin und Model zu erarbeiten. Die Herausforderung, als attraktive Frau nicht in eine Schublade gesteckt zu werden, begleitet sie schon seit Jahren – sie bezeichnet Resilienz als ihre wichtigste Eigenschaft im Business.

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis

