Manieren und alte Schule: Das reizt Sylvie Meis bei Männern

Sylvie Meis (47) hat in einem sehr persönlichen Interview verraten, worauf sie bei Männern besonderen Wert legt. Die Moderatorin schwärmt vor allem für Männer der alten Schule. "Ein Mann sollte unbedingt ein Gentleman sein – und zeigen, dass er Manieren hat. Das bedeutet nämlich, dass der Mann mich als Lady wertschätzt", stellt Sylvie in der deutschen Ausgabe des Playboy klar. Die TV-Persönlichkeit lässt also keinen Zweifel daran, dass sie sich von klassischen Umgangsformen und Respekt besonders angesprochen fühlt.

Im Interview berichtet Sylvie außerdem offen, wie schwer es manchmal sein kann, mit Vorurteilen umzugehen. Die Ex-Frau von Fußballstar Rafael van der Vaart (42) wurde in ihrem Leben immer wieder unterschätzt, wie sie selbst sagt: "Viele Leute glaubten nicht, dass in mir mehr steckt als nur das schöne Püppchen an der Seite eines berühmten Fußballers." Gerade als Frau, die Mode liebt, gut aussieht und eine glamouröse Seite hat, werde sie schnell in eine Schublade gesteckt. Für Sylvie ist genau das ein Thema, das sie schon seit Jahren begleitet – und das ihr immer wieder begegnet, besonders in der Medienlandschaft.

Kurz vor ihrem 47. Geburtstag ließ die Moderatorin im April ihr bisheriges Liebesleben Revue passieren und gestand dabei ganz ehrlich, dass nicht immer alles nach Plan verlaufen ist. "Ich war zweimal verheiratet und geschieden, öfter verlobt, als ich zählen kann, und hatte einige Partner auf dem Weg", resümierte sie in einem Instagram-Beitrag. Doch gerade dank dieser Rückschläge wisse die Beauty ihre Selbstliebe noch viel mehr zu schätzen: "Durch all die Höhen und Tiefen war das Einzige, was immer geblieben ist, die Liebe, die ich zu mir selbst entwickelt habe."

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

