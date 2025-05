Die Dreharbeiten für "Love Island VIP" starten schon bald

Reality-TV-Fans aufgepasst: Love Island VIP geht in eine neue Runde und das offenbar schon ganz bald. Das verrät Moderatorin Sylvie Meis (47) jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. "Gute Nachrichten, ihr Lieben: Ich bin wieder mit dabei bei der neuen Staffel von Love Island VIP! Und die Dreharbeiten starten schon ganz bald. Ich kann es kaum erwarten, euch wieder mitzunehmen auf diese aufregende Reise – voller Liebe, Emotionen und natürlich: ganz viel Drama", verkündet die gebürtige Niederländerin voller Vorfreude in dem kurzen Videoclip.

Weitere Informationen zur kommenden Staffel behält Sylvie aber für sich. Es ist weder bekannt, welche Promis auf Liebessuche gehen, noch wann das Format über die Bildschirme flimmern wird. Vor zwei Monaten erst gab es auf Instagram einen offiziellen Kandidatenaufruf. In den Kommentaren hinterließen daraufhin viele Fans, aber auch Reality-TV-Bekanntheiten, ihre Wunschsingles für das Format. Zwei Namen fielen dabei auffällig oft: Sharon Torma und Phillip Mandla. Es bleibt spannend, ob die Gebete der Reality-TV-Fans erhört werden und die beiden Kandidaten der vergangenen Ex on the Beach-Staffel wirklich Teil des Formats werden.

Während die Normalo-Version von Love Island schon seit 2017 fester Bestandteil der Reality-TV-Welt ist, feierte die VIP-Version erst im vergangenen Jahr Premiere. Mit von der Partie waren unter anderem Yeliz Koc (31), Yasin Mohamed (33), Gigi Birofio (25) sowie Aurelia Lamprecht. Als Siegerpärchen gingen der Ex-SixxPaxx-Star Patrick Fabian (37) und Lukas Baltruschats (30) Ex Chiara Fröhlich (27) hervor. Während die beiden in der Sendung noch über beide Ohren verliebt zu sein schienen, verflogen die Gefühle nach den Dreharbeiten jedoch wieder schnell.

Instagram / tormasharon Sharon Torma, Reality-TV-Star

Instagram / chiarafroehlich Patrick Fabian und Chiara Fröhlich bei "Love Island VIP"

