Sylvie Meis gibt zu: Ihr Lächeln ist oft reiner Selbstschutz

Sylvie Meis (47), bekannt für ihr strahlendes Auftreten, hat im Podcast "May Way" ungewohnt melancholische Töne angeschlagen: Die Moderatorin gestand, dass ihr breites Lächeln nicht immer Ausdruck reiner Lebensfreude sei, sondern vor allem eine Art Selbstschutz. Um keine Angriffsfläche zu bieten, gebe sie sich auch in schwierigen Momenten nach außen hin perfekt: "Ich möchte meine Würde nicht verlieren. Also gehe ich hocherhobenen Hauptes aus dem Haus und strahle." Allgemein scheint ihr das Leben in der Öffentlichkeit zeitweise zuzusetzen. Nachdenklich erklärte Sylvie: "Erst tut man alles dafür, damit jeder einen erkennt. Aber irgendwann kann genau das unheimlich anstrengend sein."

Seit ihrer Scheidung von Niclas Castello, die im Juni 2024 offiziell wurde, meistert Sylvie ihr Leben als Single. Im Podcast sprach sie offen darüber, wie schwer es sein kann, mit gescheiterten Beziehungen umzugehen. "Auch ich bin nur ein Mensch! Auch ich bin mal verzweifelt, wenn etwas schiefläuft. Dann frage ich mich, warum es wieder nicht geklappt hat und ob ich da vielleicht etwas falsch gesehen habe." Doch eine Romantikerin bleibt Sylvie definitiv: "Ich glaube immer noch an die große Liebe", betonte die Niederländerin, die zuletzt häufig mit dem Berliner Geschäftsmann Patrick Gruhn gesehen wurde, was Gerüchte über eine neue Romanze entfachte.

Sylvie, die einst als Spielerfrau von Rafael van der Vaart (42) bekannt wurde, hat sich über die Jahre ein durch und durch perfektes Image aufgebaut – makellos gestylt, immer ein Lächeln auf den Lippen, stets kontrolliert. Auf roten Teppichen wirkt sie souverän, in Shows professionell und immer auf den Punkt. Doch im Podcast ließ Sylvie durchblicken, wie schwer es manchmal ist, diese Fassade aufrechtzuerhalten und wie oft sie sich selbst verbietet, Schwäche zu zeigen. Umso stärker wirken ihre offenen Worte. Vielleicht ist genau das der Anfang von etwas Neuem – einer neuen Sylvie, die sich mehr Raum für echte Momente lässt.

ActionPress / AEDT Sylvie Meis und Patrick Gruhn im November 2024

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

